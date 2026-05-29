Вышел трейлер фильма «Отечество» Павла Павликовского
Кинокомпания MUBI выпустила первый полноценный трейлер исторической драмы «Отечество» — нового фильма оскароносного режиссера Павла Павликовского («Ида», «Холодная война»). Картина, совсем недавно завоевавшая приз за лучшую режиссуру на 79-м Каннском кинофестивале, выйдет в мировой прокат осенью.
Сюжет фильма сосредоточен на знаменитом немецком писателе и Нобелевском лауреате Томасе Манне. После 16 лет вынужденной эмиграции он вместе со своей взрослой дочерью Эрикой отправляется в автомобильное путешествие по расколотой послевоенной Германии.
Кто снялся в фильме «Отечество»
В картине снялись Сандра Хюллер, Анна Маделей, Аугуст Диль, Йоанна Кулиг, Девид Штрисов, Тео Требс, Ханнс Цишлер, Филип Ленковски, Кристоф Фальконне и Джорджо Райзахер.
Трейлер фильма «Отечество»
Когда выйдет фильм «Отечество»
Дата выхода фильма «Отечество» будет объявлена позже.