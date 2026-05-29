Apple TV+ показал трейлер 2-го сезона сериала «Шугар» с Колином Фарреллом

Apple TV+ показал трейлер второго сезона сериала «Шугар». В новых эпизодах Джон Шугар (Колин Фаррелл) возвращается в Лос-Анджелес и берется за очередное запутанное дело: на этот раз его нанимают для поиска пропавшего старшего брата перспективного местного боксера.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Шугар»

В новом сезоне «Шугара» снялись Колин Фаррелл, Тони Далтон, Саша Калле, Шей Уигэм, Джин Ха, Рэймонд Ли и Лаура Доннелли.

Трейлер 2-го сезона сериала «Шугар»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Шугар»

Премьера второго сезона сериала «Шугар» пройдет 19 июня.