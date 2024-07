«Обреченные на славу»: стоит ли смотреть историческую драму с Энтони Хопкинсом

18 июля на платформе Peacock вышел сериал «Обреченные на славу». Рассказываем, стоит ли смотреть многосерийную историческую драму с Энтони Хопкинсом.

Сюжет сериала «Обреченные на славу»

Действие сериала «Обреченные на славу» разворачивается в Древнем Риме I века в жестоком и противоречивом мире гладиаторских боев. Император Веспасиан (Энтони Хопкинс) повелевает проводить их регулярно, чтобы отвлечь внимание народа от разрушительных последствий гражданской войны. Веспасиан понимает, что скоро умрет, поэтому хочет решить, кто из его сыновей достоин стать преемником.

Проект пытается охватить разные слои римского общества. Сериал «Обреченные на славу» освещает будни главы преступного мира Тенакса и торговки из римской провинции Калы, а также их союз, помогающий каждому из персонажей достичь своих целей.

Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Каким получился сериал «Обреченные на славу» и стоит ли его смотреть

«Обреченные на славу» — сериал, основанный на книге Дэниела Мэнникса. Оригинальное название проекта — Those About to Die (от англ. — Идущие на смерть) отсылает к известному латинскому крылатому выражению Ave, Caesar, morituri te salutant («Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя»).

Другой вариант названия сериала — «Те, кто скоро умрет». Сложно сказать, что толкнуло локализаторов на излишний пафос. Опасение, что проект, в названии которого фигурирует слово «смерть», покажется аудитории слишком мрачным, а неизбежность успеха, напротив, привлечет зрительское внимание? Гладиаторам и вправду уготована вечная слава, но, чтобы получить ее, им придется умереть.

Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Впрочем, среди всех проблем проекта эта далеко не самая главная. Если, смотря «Обреченных на славу», кто-то подумал, что перед ними «Гладиатор» категории B, то он, конечно, ошибся — но только отчасти. В свое время книга Мэнникса стала источником вдохновения для картины Ридли Скотта. Впрочем, сейчас поклонники творчества режиссера переживают, как бы слишком долгожданный сиквел сам не стал «Гладиатором» категории B. Трейлер фильма утонул в дизлайках.

«Обреченные на славу» пытаются идти по стопам «Игры престолов» (начиная с выбора Ивана Реона, который сыграл в феноменальном сериале HBO Рамси Болтона), но телевидение изменилось. Даже у приквела «Дом Дракона» это не то чтобы получается. В сериале о Римской империи не самый захватывающий сюжет и не самый убедительный актерский состав.

Главная звезда проекта Энтони Хопкинс появляется в первых эпизодах шоу для того, чтобы на сериал в принципе обратили внимание. В кадре у этого великого актера одна задача — выразительно умирать, готовясь «стать богом». Даже в марвеловском «Торе», где Хопкинсу досталась роль Одина, и то было больше простора, а свою работу в кинокомиксе актер считает бессмысленной.

Во многом из-за того, что играть приходилось перед зеленым экраном. Но если в первой фазе MCU визуальные эффекты хотя бы были на высоте, то «Обреченные на славу» не могут этим похвастаться. Дикие животные перекочевали в проект словно прямиком из фильмов нулевых, а искусственность общих и панорамных планов не останется незамеченной даже для самого невзыскательного зрителя.

Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Сценарий шоу тоже несколько неровный. Возможно, при хорошей актерской игре некоторые фразы сработали бы на экране, но в «Обреченных на славу» этого не случилось. Не исключено, что актерам в этом проекте играть попросту нечего — в сериале всего пара-тройка несхематично прописанных персонажей.

«Обреченных на славу» подводит их масштабность. Ресурсов на небывалый размах нет, а попытка это скрыть лишь больше акцентирует внимание на слабых сторонах проекта. Возможно, «Обреченные на славу» могут скрасить вечер для любителей подумать о Римской империи, но в остальном стоит быть готовым к тому, что в сериале не получится найти ни хлеба, ни зрелищ.

Фото Кадр из сериала «Обреченные на славу»

Персонажи сериала «Обреченные на славу»

Кто снялся в сериале «Обреченные на славу»

«Обреченные на славу» — амбициозный проект, который собрал под своим крылом множество персонажей. Вот основные из них:

Энтони Хопкинс — император Веспасиан

Иван Реон — букмекер Тенакс

Димитри Леонидас — гонщик на колесницах Скорп

Джоджо Макари — Домициан Флавий, младший сын императора

Габриэлла Пессион — Антония, знатная дама

Сара Мартинш — Кала, торговка из Северной Африки

Мо Хашим — Квамэ, охотник на львов, гладиатор

Том Хьюз — Тит Флавий, старший сын императора

Лара Вулф — Береника, иудейская царица

Йоуханнес Хейкюр Йоуханнессон — Вигго, гладиатор из Скандинавии

Руперт Пенри-Джонс — римский консул Марс

Трейлер сериала «Обреченные на славу»

Где смотреть сериал «Обреченные на славу»

Все эпизоды проекта доступны на платформах Peacock и Prime Video. В России сериал «Обреченные на славу» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».