Критики оценили картину «Жизнь Чака» — экранизацию повести Стивена Кинга

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Картина «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом получила первые отзывы. На Rotten Tomatoes рейтинг экранизации повести Стивена Кинга составляет 85% на основании тринадцати рецензий.

Критики отмечают, что «Жизнь Чака» представляет собой драму, больше напоминающую «Побег из Шоушенка» и «Зеленую милю», чем, например, «Сияние».

Кроме того, профессиональные рецензенты считают, что картина Майка Флэнагана строится на понятных всем страхах одиночества, разлуки, невозможности удержать самых важных для тебя людей и воспоминания.

Ранее стало известно, что «Жизнь Чака» выйдет в российских кинотеатрах.