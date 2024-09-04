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Жизнь Чака фильм 2024: дата выхода в РФ — Том Хиддлстон, Марк Хэмилл
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:35

1 мин.

«Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом выйдет в российских кинотеатрах

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
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Фильм Майка Флэнагана («Доктор Сон») «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном и Марком Хэмиллом выйдет в российских кинотеатрах. Экранизацию повести Стивена Кинга привезет компания «Вольга».

Картина рассказывает три истории из жизни Чарльза Кранца, начиная со смерти главного героя и заканчивая его детством в доме с привидениями.

В фильме также снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Молли К. Куинн, Кейт Сигел, Майкл Трукко, Давид Дастмалчян, Мэттью Лиллард и Миа Сара.

Первые кадры из фильма «Жизнь Чака»

Издание Vanity Fair представило первые кадры из фильма «Жизнь Чака».

Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Фото Кадр из фильма «Жизнь Чака»

Когда выйдет фильм «Жизнь Чака»

Дата выхода «Жизни Чака» пока неизвестна.

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