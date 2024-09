8 лучших фильмов о работе журналистов

Сегодня, 8 сентября, отмечается Международный день солидарности журналистов. По такому случаю собрали подборку из восьми ярких фильмов о представителях этой профессии. В подборку попали как напряженные триллеры, так и основанные на реальных событиях драмы.

Вся президентская рать

Год выхода: 1976.

Страна: США.

Режиссер: Алан Дж. Пакула.

В главных ролях: Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Джек Уорден, Мартин Болсам, Хэл Холбрук.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Вся президентская рать»

17 июня 1972 года при попытке проникнуть в штаб-квартиру Демократической партии США в Вашингтоне были задержаны пять человек. Этот эпизод положил начало громкому Уотергейтскому скандалу, который впоследствии привел к отставке президента Ричарда Никсона. Немалую роль в этом сыграли сотрудники газеты The Washington Post.

Именно журналистскому расследованию Боба Вудворда (Роберт Редфорд) и Карла Бернстейна (Дастин Хоффман) посвящена картина «Вся президентская рать». В копилке ленты — четыре премии «Оскар» (в главной категории «Лучший фильм» ее обошел «Рокки» с Сильвестром Сталлоне), а также многочисленные номинации на «Золотой глобус» и BAFTA.

В центре внимания

Год выхода: 2015.

Страна: США.

Режиссер: Том Маккарти.

В главных ролях: Марк Руффало, Майкл Китон, Рэйчел Макадамс, Лив Шрайбер, Джон Слэттери.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «В центре внимания»

В 2015 году в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля состоялась премьера драмы «В центре внимания». Впоследствии картина заработала два «Оскара», в том числе в категории «Лучший фильм», оставив позади «Выжившего» с Леонардо Ди Каприо, «Марсианина» с Мэттом Дэймоном и «Безумного Макса: Дорогу ярости» с Томом Харди.

На сей раз в центре сюжета (вновь основанного на реальных событиях) — сотрудники издания The Boston Globe. В начале 2000-х они узнают, что местный священник годами насилует детей. Со временем журналисты выясняют, что таких служителей церкви десятки, а архиепархия Бостона успешно прикрывает виновных.

Почти знаменит

Год выхода: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Кэмерон Кроу.

В главных ролях: Патрик Фьюджит, Билли Крудап, Фрэнсис Макдорманд, Кейт Хадсон, Джейсон Ли.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из фильма «Почти знаменит»

О музыкальной журналистике повествует комедийная драма «Почти знаменит». На дворе 70-е, и Уильям Миллер волею случая отправляется в тур с суперпопулярной рок-группой Stillwater. 15-летнему подростку предстоит написать о них статью для культового журнала Rolling Stone.

В активе ленты — «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, два «Золотых глобуса» (один из них заработала актриса Кейт Хадсон) и две премии BAFTA. Разумеется, не обошлось и без музыкальных наград: саундтрек к фильму был отмечен престижной статуэткой «Грэмми».

Зодиак

Год выхода: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Дэвид Финчер.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни мл., Хлоя Севиньи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,7.

Фото Кадр из фильма «Зодиак»

Криминальный триллер «Зодиак», участвовавший в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, переносит зрителей в 1969 год: тогда еще никому не известный убийца разослал в крупные издания зашифрованные послания, в которых пообещал убить еще несколько человек. Особенно ими заинтересовались в газете San Francisco Chronicles.

Наряду с полицией собственным расследованием тогда занялись специализирующийся на криминальной хронике репортер Пол Эйвери (Дауни-младший) и карикатурист Роберт Грейсмит (Джилленхол). Последний впоследствии написал несколько книг о Зодиаке — они-то и легли в основу фильма.

Стрингер

Год выхода: 2013.

Страна: США.

Режиссер: Дэн Гилрой.

В главных ролях: Джейк Джилленхол, Рене Руссо, Риз Ахмед, Билл Пэкстон, Майкл Пападжон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Стрингер»

Несколько лет спустя Джейк Джилленхол вернулся к журналистской тематике, но в ленте «Стрингер» речь пошла уже о телевидении. Актер сыграл Луи Блума, который в поисках работы заметил, как любительская съемочная группа фиксирует автомобильную аварию — на следующее утро их ролик оказался в новостях.

Бесконечная погоня за эксклюзивными кадрами, ради которых главный герой готов пойти на все, принесла Джилленхолу номинации на «Золотой глобус», BAFTA и Премию гильдии актеров, а сам фильм претендовал на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Его девушка Пятница

Год выхода: 1939.

Страна: США.

Режиссер: Ховард Хоукс.

В главных ролях: Кэри Грант, Розалинд Расселл, Ральф Беллами, Джин Локхарт, Портер Холл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Его девушка Пятница»

Комедия «Его девушка Пятница» повествует о главном редакторе газеты Уолтере Бернсе, который узнает, что его сотрудница (и по совместительству — бывшая жена) Хильди Джонсон собирается покинуть издание. Чтобы не потерять лучшего репортера, он дает ей задание, которое должно заставить женщину передумать.

Стоит отметить, что картина Ховарда Хоукса является одним из любимых фильмов Квентина Тарантино, а в центре истории — интервью с мужчиной, приговоренным к смерти за убийство полицейского.

Секретное досье

Год выхода: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Стивен Спилберг.

В главных ролях: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк, Трэйси Леттс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из фильма «Секретное досье»

Возвращаемся к серьезным журналистским расследованиям, и на очереди — драматический триллер о владелице газеты The Washington Post Кэтрин Грэм, ее главном редакторе Бене Брэдли и их коллегах из The New York Times. Противостояние двух изданий перерастает в сотрудничество, когда репортеры решают опубликовать скандальные материалы о войне во Вьетнаме.

Лента претендовала на два «Оскара» и шесть «Золотых глобусов». Личные номинации получили Том Хэнкс и Мэрил Стрип. Известно, что одними из первых картину посмотрели близкие их персонажей — дети Кэтрин Грэм и вдова Бена Брэдли.

Доброй н очи и удачи

Год выхода: 2005.

Страна: Великобритания, Франция, Япония, США.

Режиссер: Джордж Клуни.

В главных ролях: Дэвид Стрэтэйрн, Джордж Клуни, Роберт Дауни мл., Патриша Кларксон, Джефф Дэниелс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Доброй ночи и удачи»

«Доброй ночи и удачи» — второй полнометражный фильм, который Джордж Клуни снял в качестве режиссера. Он принес ему номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», а также несколько наград Венецианского фестиваля, в частности — «Золотую Озеллу» за лучший сценарий. На том же киносмотре Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль был отмечен исполнитель главной роли Дэвид Стрэтэйрн.

Действие ленты разворачивается в 1950-х, когда теле- и радиожурналист Эдвард Марроу объявляет в эфире войну сенатору Джозефу Маккарти, который, по его мнению, нарушает гражданские права американцев. В ответ Маккарти обвиняет Марроу в симпатии к коммунистам.