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Хитрый койот фильм 2026: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода за рубежом и в России — где смотреть
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24 июля, 17:10

1 мин.

Вышел финальный трейлер комедии «Хитрый койот» с Джоном Синой и Уиллом Форте

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Хитрый койот», реж. Дэйв Грин, Ketchup Entertainment
Фото Кадр из мультфильма «Хитрый койот», реж. Дэйв Грин, Ketchup Entertainment

Coyote vs. Acme опубликовал финальный трейлер комедийного гибрида анимации и игрового кино «Хитрый койот». Ролик, выпущенный в преддверии первого публичного показа на фестивале San Diego Comic-Con, раскрывает новые детали сюжета и показывает эпичное противостояние персонажей Уилла Форте и Джона Сины.

В центре сюжета легендарный герой Looney Tunes — Вайл И. Койот. Устав от того, что гаджеты корпорации ACME постоянно взрываются, ломаются и мешают ему поймать Дорожного Бегуна, он решает восстановить справедливость через суд. Для этого Койот нанимает адвоката Кевина Эйвери (Уилл Форте). Вместе им предстоит сразиться с безжалостной юридической командой ACME во главе с харизматичным Бадди Крейном, роль которого исполнил Джон Сина.

Трейлер фильма «Хитрый койот»

Когда выйдет фильм «Хитрый койот»

Зарубежная премьера фильма «Хитрый койот» пройдет 28 августа. В России проект выйдет в кинотеатрах 10 сентября.

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