Вышел финальный трейлер комедии «Хитрый койот» с Джоном Синой и Уиллом Форте

Coyote vs. Acme опубликовал финальный трейлер комедийного гибрида анимации и игрового кино «Хитрый койот». Ролик, выпущенный в преддверии первого публичного показа на фестивале San Diego Comic-Con, раскрывает новые детали сюжета и показывает эпичное противостояние персонажей Уилла Форте и Джона Сины.

В центре сюжета легендарный герой Looney Tunes — Вайл И. Койот. Устав от того, что гаджеты корпорации ACME постоянно взрываются, ломаются и мешают ему поймать Дорожного Бегуна, он решает восстановить справедливость через суд. Для этого Койот нанимает адвоката Кевина Эйвери (Уилл Форте). Вместе им предстоит сразиться с безжалостной юридической командой ACME во главе с харизматичным Бадди Крейном, роль которого исполнил Джон Сина.

Трейлер фильма «Хитрый койот»

Когда выйдет фильм «Хитрый койот»

Зарубежная премьера фильма «Хитрый койот» пройдет 28 августа. В России проект выйдет в кинотеатрах 10 сентября.