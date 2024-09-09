Кто снялся в сериале «Комбинация»: актеры и роли
6 сентября на платформе Wink стартовал сериал о группе «Комбинация». Проект начинается с того, что бывший сотрудник ОБХСС решает изменить свою жизнь и создать музыкальный коллектив.
Актеры и роли в сериале «Комбинация»
- Никита Кологривый — продюсер Александр Шишинин;
- Владимир Канухин — композитор и сооснователь группы Виталий Окороков;
- Елизавета Базыкина — певица Татьяна Иванова;
- Анастасия Уколова — певица Алена Апина;
- Аскар Ильясов — продюсер Гарри Каримович;
- Павел Прилучный — продюсер Александр Борисович Иратов;
- Дмитрий Смолев — поэт-песенник Юрий Дружков;
- Алена Апина — преподаватель консерватории;
- Ульяна Кравец — Наталья Шишинина, жена Александра.
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