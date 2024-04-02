Продолжение новых «Папиных дочек» выйдет на СТС 15 апреля

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15 апреля на СТС пройдет премьера второго сезона новых «Папиных дочек». По сюжету современной версии популярного проекта Веник становится многодетным отцом-одиночкой, повторив судьбу тестя.

В проекте снялись Филипп Бледный, Полина Денисова, Полина Айнутдинова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко и Ольга Волкова.

Кроме того, в продолжении «Папиных дочек» появятся Александр Самойленко, видеоблогер Влад А4 и продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

Новые серии проекта также будут доступны на платформах Okko, START, Wink, «Иви» и «Кинопоиск».