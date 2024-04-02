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Сегодня, 20:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Спойлер»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Спойлер»
Фото Кадр из сериала «Спойлер»
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18 апреля на «Кинопоиске» пройдет премьера сериала Дмитрия Тюрина («Магомаев») «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского. В этот день станет доступно сразу два эпизода.

Сюжет проекта разворачивается в несуществующей Куйбышевской области. Незадолго до губернаторских выборов бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Его задача — оттянуть голоса у основного конкурента, а после снять свою кандидатуру, однако со временем политическая игра принимает непредсказуемый оборот.

В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.

Расписание релиза эпизодов сериала «Спойлер»

1 серия 18 апреля
2 серия 18 апреля
3 серия 25 апреля
4 серия 2 мая
5 серия 9 мая
6 серия 16 мая
7 серия 23 мая
8 серия 30 мая
9 серия 6 июня
10 серия 13 июня
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