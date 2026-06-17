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Шрек 5 мультфильм 2027: тизер-трейлер и дата выхода
Мультфильмы

17 июня, 16:45

1 мин.

Вышел тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Шрек 5», реж. Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, Universal Pictures, DreamWorks Animation, Illumination Entertainment
Фото Кадр из мультфильма «Шрек 5», реж. Брэд Эблесон, Уолт Дорн, Конрад Вернон, Universal Pictures, DreamWorks Animation, Illumination Entertainment

Universal Pictures представила тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5». В центре сюжета продолжения окажутся повзрослевшие дети Шрека и Фионы: Фелиция, Фергюс и Фаркл.

За создание пятой части отвечают режиссеры Уолт Дорн (сценарист прошлых «Шреков»), Конрад Вернон (сорежиссер «Шрека 2» и голос Пряни) и Брэд Эйблсон («Миньоны: Грювитация»).

Тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»

Когда выйдет мультфильм «Шрек 5»

Премьера мультфильма «Шрек 5» запланирована на лето 2027 года.

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