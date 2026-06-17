Вышел тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»

Universal Pictures представила тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5». В центре сюжета продолжения окажутся повзрослевшие дети Шрека и Фионы: Фелиция, Фергюс и Фаркл.

За создание пятой части отвечают режиссеры Уолт Дорн (сценарист прошлых «Шреков»), Конрад Вернон (сорежиссер «Шрека 2» и голос Пряни) и Брэд Эйблсон («Миньоны: Грювитация»).

Тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»

Когда выйдет мультфильм «Шрек 5»

Премьера мультфильма «Шрек 5» запланирована на лето 2027 года.