Вышел тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»
Universal Pictures представила тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5». В центре сюжета продолжения окажутся повзрослевшие дети Шрека и Фионы: Фелиция, Фергюс и Фаркл.
За создание пятой части отвечают режиссеры Уолт Дорн (сценарист прошлых «Шреков»), Конрад Вернон (сорежиссер «Шрека 2» и голос Пряни) и Брэд Эйблсон («Миньоны: Грювитация»).
Тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5»
Когда выйдет мультфильм «Шрек 5»
Премьера мультфильма «Шрек 5» запланирована на лето 2027 года.
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27 авг 21:00