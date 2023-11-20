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Сегодня, 13:00

Николь Кидман подтвердила разработку третьего сезона «Большой маленькой лжи»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Фото Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»

Сопродюсер и исполнительница одной из главных ролей в сериале «Большая маленькая ложь» Николь Кидман рассказала, что третий сезон проекта находится в разработке: «Сериал случился в тот период жизни, когда у меня уже были дети и я думала об окончании карьеры. Потом у нас с Риз Уизерспун появилась возможность создать это шоу и продюсировать его. Благодаря зрителям сериал стал невероятно успешным. Чтобы вы знали, мы планируем выпустить третий сезон».

«Большая маленькая ложь» построен на одноименном романе Лианы Мориарти и рассказывает о группе женщин, проходящих через непростые жизненные испытания.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун, Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Лора Дерн.

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