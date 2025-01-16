Том Холланд и Зендея: история любви самой милой пары Голливуда

Недавно поклонники Тома Холланда и Зендеи услышали прекрасную новость — их любимая пара женится. Стало известно, что Том сделал предложение возлюбленной, эту информацию подтвердил отец актера. Пока влюбленные готовятся к торжеству, вспомним, как начиналась их история любви.

Где познакомились Том Холланд и Зендея

Актер Том Холланд и Зендея познакомились в 2016 году на съемках фильма «Человек-паук: Возвращение домой». Том играл главную роль, а Зендея его возлюбленную — Эм Джей. Летом того же года актриса впервые появилась в социальных сетях Тома, но тогда снимок не показался романтичным. Актеры не обнимались, а просто дурачились на камеру.

Как развивались отношения Тома Холланда и Зендеи

В 2017 году на экраны вышел новый фильм о Человеке-пауке, а Холланд и Зендея отправились в длинный пресс-тур по мировым столицам. Они активно позировали вместе на красных дорожках, раздавали автографы и публиковали совместные фото. Именно тогда у общественности появились первые догадки, что между актерами что-то больше, чем дружба.

Однако сами артисты не заявляли об отношениях. Том говорил, что они — лучшие друзья с Зендеей. Актриса также подтверждала его слова и даже подшучивала над прессой, которая придумывала теории об их романе. «Больше всего мне нравится, когда они пишут, что мы вместе ездим в отпуск. Ха! Да я не была в отпуске уже много лет!» — писала актриса в соцсетях.

Фото Rob Kim, Getty Images

Когда стало известно о романтических отношениях пары

В какой момент дружеские отношения между Томом и Зендеей переросли в романтические, неизвестно. Но в 2021 году папарацци удалось застать пару за поцелуями в машине. Общественность мигом облетела сенсационная новость. После публикации снимков отрицать отношения влюбленные не стали.

Уже 1 сентября того же года Холланд нежно поздравил девушку с днем рождения в соцсетях. Он опубликовал совместное фото и написал: «Моя Эм-Джей, пусть у тебя будет самый счастливый день рождения. Позвони, когда освободишься». В ответ Зендея оставила комментарий под публикацией: «Звоню» — и поставила сердечко.

К моменту выхода фильма «Человек-паук: Нет пути домой» отношения Тома и Зендеи ни для кого не были секретом. Они стали официально выходить на публику как пара. Но возлюбленные сразу четко дали понять, что жить напоказ не станут. «Мы надежно защищаем наши отношения и хотим сохранить их настолько неприкосновенными, насколько это возможно», — пояснял Холланд.

Фото AUG, face to face, Global Look Press

Действительно, у пары получается сохранять таинство своей любви уже несколько лет. Только по отдельным редким фото и видео можно узнать, как влюбленные проводят время. Они гуляют по нью-йоркским кофейням, выгуливают собак, посещают парижский Лувр. Ясно и то, что у актеров совпадает чувство юмора. В Сети есть целая подборка видео, где девушка смеется с шуток Тома. Несмотря на скрытность, поклонники прозвали Холланда и Зендею самой милой парой Голливуда.

Когда и как Том Холланд сделал предложение Зендее

В 2022 году в социальных сетях появилась информация о долгожданной помолвке звездной пары. Однако сами актеры эту новость вскоре опровергли. В марте 2023 года появилась еще одна новость, которая заставила фанатов поверить в чудо. Мастер маникюра Зендеи опубликовала снимок руки актрисы с золотым кольцом на пальце, на фронтальной стороне которого были видны инициалы Тома Холланда. Но и здесь мимо. Это украшение не было помолвочным.

В 2025 году общественность снова облетела новость — британский актер наконец-то сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на инсайдеров, близких к паре. Источник уверяет, что помолвка состоялась перед Новым годом. Том не стал устраивать шоу, а попросил руку и сердце возлюбленной в спокойной и романтичной обстановке у нее дома. Подогрело слухи о возможном предложении и появление Зендеи на вручении премии «Золотой глобус». Она показала папарацци кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

Спустя время отец Тома Холланда, Доминик, подтвердил, что его старший сын намерен связать себя узами брака с Зендеей. «Том, как вы уже знаете, был невероятно хорошо подготовлен. Он купил кольцо. Он поговорил с ее отцом и получил разрешение сделать предложение его дочери. Том все спланировал. Когда, где, как, что сказать, что надеть», — написал в блоге отец актера.

Фото Личный аккаунт Тома Холланда, соцсети

Когда будет свадьба Тома Холланда и Зендеи

Несмотря на массу подтверждений в Сети, пара по-прежнему следует принципам и не обсуждает личную жизнь на публику. Возлюбленные никак не подтвердили информацию о скорой женитьбе.

Отец Тома Доминик Холланд также не стал сообщать никаких подробностей о грядущем торжестве. Он отметил, что не будет раскрывать сведений о свадьбе, например дату, место проведения церемонии или список гостей.