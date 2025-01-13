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Отец Тома Холланда подтвердил слухи о помолвке сына с Зендеей
Жизнь и общество

Сегодня, 14:25

1 мин.

Отец Тома Холланда подтвердил слухи о помолвке сына с Зендеей

Мария Задорожная
Автор
Фото Matthew Stockman, Getty Images
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Отец Тома Холланда, Доминик, подтвердил, что его старший сын сделал предложение актрисе Зендее.

В своих социальных сетях, 57-летний отец знаменитости написал, что «помолвка подтверждена». Однако он отметил, что не будет раскрывать подробностей, например даты, места проведения церемонии или списка гостей. Вместо этого он решил сравнить «разные подходы отца и сына к предложению руки и сердца».

«Том, как вы уже знаете, был невероятно хорошо подготовлен. Он купил кольцо. Он поговорил с ее отцом и получил разрешение сделать предложение его дочери. Том все спланировал. Когда, где, как, что сказать, что надеть», — поделился в блоге Доминик.

Родитель подчеркнул, что покупка кольца для парней — стресс. Потому что часто у них нет на ювелирное изделие денег. Но для Тома это было наименьшей из забот. Актера, по словам отца, больше беспокоил камень, его размер, чистота, оправа и ювелир.

Том Холланд сделал предложение актрисе Зендее. Том Холланд сделал предложение актрисе Зендее
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