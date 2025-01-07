Лучшие и худшие образы звезд на «Золотом глобусе» — 2025

Как показали дефиле звезд на красной дорожке «Золотого глобуса», даже наличие дорогого стилиста иногда не спасает от модных промахов. В этой статье вместе с экспертом расскажем, кто из звезд запомнился удачным луком, а чей наряд однозначно можно считать провалом.

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Худшие образы

Лучшие образы

Зендея

Зендея всегда радует поклонников стильными нарядами, и «Золотой глобус» не стал исключением. Платье насыщенного цвета в стиле голливудского золотого века подчеркивает красивый оттенок кожи актрисы. Дополняют образ винтажная укладка и элегантное колье. Ничего лишнего — это однозначно про лук Зендеи. Кстати, на левой руке у актрисы поклонники заметили бриллиантовое кольцо, что сразу же породило слухи о ее помолвке с Томом Холландом.

Фото Global Look Press

Деми Мур

В 2024 году Деми Мур исполнилось 62 года. В отличие от героини нашумевшего боди-хоррора «Субстанция», актриса не стала гнаться за ускользающей молодостью и выбрала классическое нарядное платье благородного оттенка. Плотная ткань и интересный, но не экстравагантный фасон идеально подошли для красной дорожки.

Фото Global Look Press

Майки Мэдисон

Майки Мэдисон многие называют главным открытием 2024 года. Звезда «Аноры» и экранная партнерша Юры Борисова появилась на церемонии в блестящем платье с пайетками. Наряд имел все шансы выглядеть вычурным и кричащим, но грамотно подобранные аксессуары спасли ситуацию. Из украшений на Мэдисон были лишь серьги и кольцо, а прическа и макияж неброские.

Фото Global Look Press

Адам Броуди

Из мужских образов костюм Адама Броуди, звезды сериала «Никто этого не хочет», смотрится выигрышнее всего. В отличие от Тимоти Шаламе, которого критиковали за невнятный синий шарф вместо галстука, Броуди сделал выбор в пользу классического костюма и бабочки, а выделиться решил с помощью необычного темно-зеленого оттенка наряда.

Фото Global Look Press

Худшие образы

Ариана Гранде

Винтажное платье 1966 года от Givenchy не впечатлило ни стилистов, ни поклонников. Все отмечают, что цвет наряда не идет певице и плохо сочетается с белоснежными перчатками. Свою долю критики получил макияж Арианы Гранде. По мнению знатоков моды, он слишком блеклый и невыразительный для яркой внешности девушки итальянского происхождения. Хотя, вероятно, это отсылка к фильму, из-за которого Ариана и появилась на «Золотом глобусе».

Фото Global Look Press

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн тоже не впечатлил своим «школьным» костюмом. К фасону придраться сложно — сидит идеально. Но вот принт в крупную клетку полностью портит впечатление от образа.

Фото Global Look Press

Синтия Эриво

Звезда фильма «Злая» Синтия Эриво — любительница эксцентричных нарядов. У певицы яркая и необычная внешность, и в прошлом ей весьма удачно удавалось обыгрывать ее в смелых образах. Но на «Золотом глобусе» Эриво явно перемудрила. По мнению стилиста, платье будто бы собрано из отдельных кусков, не сочетающихся друг с другом.

Фото Global Look Press

Николь Кидман

Само по себе платье, в которое облачилась на мероприятие Николь Кидман, очень красивое. Но звезде оно будто бы не по размеру: из-за объемных складок и драпировки актриса выглядит чересчур худой и изможденной. Да и холодный цвет платья не сочетается с теплым подтоном кожи Кидман.