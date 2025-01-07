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Премия Золотой глобус: лучшие и худшие наряды звезд
Жизнь и общество

Сегодня, 12:15

5 мин.

Лучшие и худшие образы звезд на «Золотом глобусе» — 2025

Анна Комкина
Стилист
Татьяна Пищева
Автор
Зендая, Деми Мур и Ариана Гранде на премии «Золотой глобус»
Фото Global Look Press
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Как показали дефиле звезд на красной дорожке «Золотого глобуса», даже наличие дорогого стилиста иногда не спасает от модных промахов. В этой статье вместе с экспертом расскажем, кто из звезд запомнился удачным луком, а чей наряд однозначно можно считать провалом.

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Лучшие образы

Зендея

Зендея всегда радует поклонников стильными нарядами, и «Золотой глобус» не стал исключением. Платье насыщенного цвета в стиле голливудского золотого века подчеркивает красивый оттенок кожи актрисы. Дополняют образ винтажная укладка и элегантное колье. Ничего лишнего — это однозначно про лук Зендеи. Кстати, на левой руке у актрисы поклонники заметили бриллиантовое кольцо, что сразу же породило слухи о ее помолвке с Томом Холландом.

Актриса и певица Зендея
Фото Global Look Press

Пальма стильного первенства однозначно у Зендеи в трендовом карамельно-апельсиновом оттенке платья Louis Vuitton и лодочками в тон. Объемный шлейф добавляет ее фигуре еще больше хрупкости, а глубокое декольте подчеркивает женственность.
Анна Комкина
Стилист
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Деми Мур

В 2024 году Деми Мур исполнилось 62 года. В отличие от героини нашумевшего боди-хоррора «Субстанция», актриса не стала гнаться за ускользающей молодостью и выбрала классическое нарядное платье благородного оттенка. Плотная ткань и интересный, но не экстравагантный фасон идеально подошли для красной дорожки.

Актриса Деми Мур
Фото Global Look Press

Явный фаворит вечера — Деми Мур в мерцающем платье от Armani Prive. Идеальный силуэт и цвет указывают на статус победительницы. Деми впервые за свою карьеру получила награду, как лучшая актриса.
Анна Комкина
Стилист

Селена Гомес

Селена Гомес — еще одна гостья мероприятия, сделавшая выбор в пользу ретро-стилистики. Певица — обладательница «зимнего» цветотипа внешности (у нее светлая кожа и темные волосы и глаза), поэтому платье холодного небесного цвета смотрится на ней просто замечательно.

Певица Селена Гомес
Фото Global Look Press
Селена Гомес в аристократическом голубом с голливудской волной в волосах напоминает Грейс Келли. Изящно, благородно, дорого.
Анна Комкина
Стилист
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Майки Мэдисон

Майки Мэдисон многие называют главным открытием 2024 года. Звезда «Аноры» и экранная партнерша Юры Борисова появилась на церемонии в блестящем платье с пайетками. Наряд имел все шансы выглядеть вычурным и кричащим, но грамотно подобранные аксессуары спасли ситуацию. Из украшений на Мэдисон были лишь серьги и кольцо, а прическа и макияж неброские.

Актриса Майки Мэдисон
Фото Global Look Press
Майки Мэдисон придерживается то ли новогоднего пайеточного вайба, то ли цвета главного трофея премии. В любом случае эстетика «золотой рыбки» выглядит на ней хорошо.
Анна Комкина
Стилист

Адам Броуди

Из мужских образов костюм Адама Броуди, звезды сериала «Никто этого не хочет», смотрится выигрышнее всего. В отличие от Тимоти Шаламе, которого критиковали за невнятный синий шарф вместо галстука, Броуди сделал выбор в пользу классического костюма и бабочки, а выделиться решил с помощью необычного темно-зеленого оттенка наряда.

Актер Адам Броуди
Фото Global Look Press
Классика (черный костюм и белая рубашка) стала скучной. Адам Броди в изумрудном костюме с цветком на лацкане задает новые мужские тренды, а черная бабочка подчеркивает торжественность события.
Анна Комкина
Стилист

Худшие образы

Ариана Гранде

Винтажное платье 1966 года от Givenchy не впечатлило ни стилистов, ни поклонников. Все отмечают, что цвет наряда не идет певице и плохо сочетается с белоснежными перчатками. Свою долю критики получил макияж Арианы Гранде. По мнению знатоков моды, он слишком блеклый и невыразительный для яркой внешности девушки итальянского происхождения. Хотя, вероятно, это отсылка к фильму, из-за которого Ариана и появилась на «Золотом глобусе».

Певица Ариана Гранде
Фото Global Look Press
Ариана Гранде выглядит как гостья на чужом празднике. Даже трендовый оттенок уходящего сезона «топленое масло» сыграл не в ее пользу. Наряд больше подходит для бала времен Пушкина, чем для современной эпохи.
Анна Комкина
Стилист

Эдди Редмэйн

Эдди Редмэйн тоже не впечатлил своим «школьным» костюмом. К фасону придраться сложно — сидит идеально. Но вот принт в крупную клетку полностью портит впечатление от образа.

Актер Эдди Редмейн
Фото Global Look Press
Эдди Редмэйн, мы не хотим в школу. Пожалуйста, уберите тетрадь в клеточку. Градус нарядности на уровне ответственного по части канцелярии.
Анна Комкина
Стилист

Синтия Эриво

Звезда фильма «Злая» Синтия Эриво — любительница эксцентричных нарядов. У певицы яркая и необычная внешность, и в прошлом ей весьма удачно удавалось обыгрывать ее в смелых образах. Но на «Золотом глобусе» Эриво явно перемудрила. По мнению стилиста, платье будто бы собрано из отдельных кусков, не сочетающихся друг с другом.

Актриса и певица Синтия Эриво
Фото Global Look Press
Синтия Эриво в Louis Vuitton — сочетание несочетаемого. По силуэту — пиковая дама. По принту — цветочная фея. По фактуре — романтичная натура.
Анна Комкина
Стилист

Николь Кидман

Само по себе платье, в которое облачилась на мероприятие Николь Кидман, очень красивое. Но звезде оно будто бы не по размеру: из-за объемных складок и драпировки актриса выглядит чересчур худой и изможденной. Да и холодный цвет платья не сочетается с теплым подтоном кожи Кидман.

Актриса Николь Кидман
Фото Global Look Press
Блондинка Николь Кидман слилась с бледно-серебристым нарядом. Только прическа работает, как акцентная деталь. Проблема в том, что такие шиньоны-хвосты давно вышли из моды.
Анна Комкина
Стилист
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