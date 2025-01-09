Том Холланд сделал предложение актрисе Зендее

Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, сделал предложение возлюбленной — звезде сериала «Эйфория», американской актрисе Зендее. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдеров, близких к паре. При этом официального подтверждения от пары не поступало.

По данным источника, помолвка состоялась перед Новым годом. При этом актер не стал устраивать пышного шоу, все прошло в спокойной и романтичной обстановке дома у актрисы. Никого из членов семьи не было, это событие пара отметила лишь вдвоем. Подогрело слухи о помолвке и появление Зендеи на вручении премии «Золотой глобус». Девушка показала папарацци кольцо с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Украшение сразу же привлекло внимание СМИ и поклонников.

Также издание отмечает, что возлюбленные пока не приступили к планированию свадьбы. Актеры очень заняты работой, у них много голливудских проектов.

Холланд и Зендея начали встречаться в 2021 году, через несколько лет после совместных съемок в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Возлюбленные считаются одной из самых любимых пар Голливуда, но не афишируют личную жизнь и редко делятся совместными фото.