Съемки новой части «Человека-паука» с Томом Холландом начнутся летом 2025 года

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Съемки «Человека-паука 4» начнутся летом следующего года, рассказал на шоу Джимми Киммела исполнитель роли Питера Паркера Том Холланд.

Детали сюжета новой части пока неизвестны. Режиссером проекта выступит Дестин Дэниел Креттон, известный по работе над картиной «Шан-Чи и легенда десяти колец».

На данный момент последний вышедший фильм о Питере Паркере — «Человек-паук: Нет пути домой» Джона Уоттса. Картина стала самой кассовой в 2021 году.