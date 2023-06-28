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Сегодня, 17:00

Почему Чонгук из BTS ест курицу с пивом и не толстеет? Отвечает нутрициолог

Руслана Бобкова
Автор
Алена Денисова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кадр из клипа BTS «Dynamite»
Кадр из клипа BTS «Dynamite».
Фото HYBE LABELS/YouTube
Чонгук во время трансляции
Фото BTS/Weverse
Чонгук во время тренировок
Фото Соцсети
Реклама с Чонгуком в Бангкоке
Фото Lee Jae-Won / AFLO, Global Look Press
Фото Paul Williams/imageBROKER.com, Global Look Press
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Глядя на некоторых знаменитостей, без стеснения выкладывающих фотографии из ресторанов быстрого питания и не скрывающих любви к калорийным блюдам, можно подумать, что они обладают способностью есть все и не набирать вес.

Как пример — участник корейского k-pop коллектива BTS Чон Чонгук. Фанаты не раз замечали его за поеданием жареной курицы из фастфуда и употреблением пива. Один из стримов, во время которого он поглощал запрещенку, по неподтвержденным слухам, чуть не стал поводом для увольнения солиста из коллектива.

Реклама с Чонгуком в Бангкоке
Фото Lee Jae-Won / AFLO, Global Look Press

При этом он выглядит так, что позавидуют многие любители смузи из утренней росы на завтрак, обед и ужин. В чем секрет таких людей? Попробуем разобраться вместе с нутрициологом, специалистом по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Аленой Денисовой.

Что надо делать, чтобы калорийные блюда не сказывались на фигуре

Первое, что приходит на ум человеку, когда он видит такую картину питания и физической формы, это мысль о том, что кому-то везет, а другие должны всю жизнь себя ограничивать. На самом деле, в этом и есть главная ошибка: судить по одному эпизоду, нескольким фотографиям и отсутствию понимания всей ситуации нельзя.

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Есть большая разница в стабильном и периодическом посещении ресторанов с фастфудом.

Когда человек постоянно питается жирными, сладкими и калорийными блюдами, выбирая большие порции, это сказывается на весе. Но если речь идет о том, чтобы иногда радовать себя таким образом, то за фигуру переживать не стоит.
Алена Денисова
Нутрициолог
Чонгук во время тренировок
Фото Соцсети

Вероятнее всего ситуация Чона выглядит так:

  • он следит за питанием, его полноценностью и калорийностью, но иногда ест жареную курицу и пьет пиво;
  • он стабильно тренируется, и это видно сразу. Силовые упражнения повышают расход калорий, поэтому и позволить себе можно больше;
  • такие радости для Чонгука это единичные эпизоды. Поев чего-то действительно жирного и тяжелого, он получает удовольствие, расслабляется и живет дальше: тренируется, репетирует.
Не стоит забывать, что хореография очень важна для этого коллектива, поэтому уровень физической активности у Чонгука еще выше, чем у обычного поклонника силового фитнеса.
Алена Денисова
Нутрициолог

В этом и заключается разница между корейским артистом и людьми, которые после большой порции калорийного блюда идут отдыхать. Такое пищевое поведение приводит к печальным последствиям.

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Чонгук во время трансляции
Фото BTS/Weverse

В чем опасность подобного рациона

Если говорить о пиве, надо сразу отметить, что алкоголь — небезопасный для здоровья продукт. Чем меньше таких напитков в рационе, тем лучше.

С жареной курицей в панировке ситуация тоже не очень радостная. Во время ее приготовления используют очень много масла и соли, кожу не всегда удаляют. В итоге уровень насыщенных жиров внутри угощения возрастает в разы. Обжаривание в панировке только повышает калорийность. И не стоит забывать о соусе.

К сожалению, употребление большого количества жареной еды повышает риск заболеваний сердца. Приготовление при высокой температуре создает провоспалительные соединения, такие как конечные продукты гликирования.
Алена Денисова
Нутрициолог

В чем польза этих продуктов

Польза от пива ничтожна мала, а вот с курицей не все так категорично. Куриное мясо обладает низкой жирностью, является хорошим источником белка и прекрасно насыщает.

Кроме того, есть данные, что комбинация питательных веществ в мясе, таком как говядина и курица, поддерживает психологическое состояние лучше, чем вегетарианская диета.

Фото Paul Williams/imageBROKER.com, Global Look Press
Жареная курица — не самое плохое угощение для души. Более того, если встает выбор между пропуском обеда и таким блюдом, стоит выбрать второе. Лучше отказаться от жирного соуса и удалить часть панировки. Конечно, важно учитывать размер порции.
Алена Денисова
Нутрициолог

Как часто можно питаться фастфудом

Все зависит от организма конкретного человека. Однако если посещать рестораны быстрого питания и следить за нормой калорий, съесть много не получится. Гораздо приятнее иногда включать фастфуд в рацион и не сильно себя контролировать. Редкий обед из вредных угощений вряд ли сильно скажется на здоровье.

Снизить вред и&nbsp;калорийность фастфуда можно. Гастроэнтеролог рассказал, в каком случае можно перекусить фастфудом

Вы можете выбрать тот вариант, который вам больше подходит, но главное правило для всех одно: необходимо употреблять как можно больше свежих фруктов, овощей, продуктов, не проходящих сильную обработку, контролировать количество сахара в рационе и следить за уровнем физической активности. В этом случае вам, как и Чонгуку, жареная курица будет нестрашна.

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Мотивация
Польза и вред
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