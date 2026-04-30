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В Москве прошла светская премьера сериала «Первая ракетка»
Фильмы и сериалы

30 апреля, 15:25

1 мин.

В Москве прошла светская премьера сериала «Первая ракетка»

Кристина Гергис
Автор
Первая ракетка сериал
Фото Глеб Лоскутов, Пресс-служба события

29 апреля в Москве, в кинотеатре «Художественный» прошла светская премьера спортивной драмы «Первая ракетка» — первого российского сериала о большом теннисе.

В центре сюжета — история молодой теннисистки Кати, которая вынуждена оставить профессиональный спорт. Чтобы заработать, она притворяется новичком и обыгрывает на частных кортах Москвы состоятельных любителей тенниса. Однажды один из таких «поединков» видит бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников. Он давно ищет по-настоящему одаренного ребенка. Заметив Катю, он понимает, что перед ним будущая чемпионка, а заодно и его собственный шанс вернуться в мир большого спорта.

Первая ракетка сериал
Фото Глеб Лоскутов, Пресс-служба события

По зеленой дорожке, которая окрасилась в цвет теннисного корта, первыми прошли актеры сериала — Полина Гухман, Владимир Мишуков, Лиза Шакира, Валентина Малыгина, Ольга Смирнова, Александр Воробьев, Алексей Сошин и Валерий Степанов. Компанию им составили и профессиональные теннисисты: Анастасия Пивоварова, Алина Юнева, Дмитрий Турсунов, Александра Хомицкая и другие спортсмены.

Первая серия проекта уже доступна зрителям эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

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