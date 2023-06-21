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Сегодня, 20:30

10 летних селфи российских красавиц из мира спорта

Отдел фото «СЭ»
Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Варвара Субботина, Алина Загитова, Елизавета Худайбердиева.
Фото Соцсети

День селфи празднуется пользователями социальных сетей 21 июня. Считается, что впервые его отметили в 2014 году. С тех пор у любителей фотографироваться появился еще один повод публиковать изображения с собой любимыми.

Собрали подборку свежих летних селфи красивых российских спортсменок. Осторожно, при просмотре может появиться непреодолимое желание уехать в отпуск!

Елизавета Худайбердиева

Елизавета Худайбердиева решила не тратить много времени на укладку. Да и вправду, зачем? Когда есть такой роскошный загар и декольте.

Фото Соцсети

Евгения Медведева

Максимально соблазнительное селфи получилось у Евгении Медведевой. Небрежные пляжные локоны, макияж в стиле ньюд — что может быть сексуальнее? Разве что ощущение собственной привлекательности.

Фото Соцсети

Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова решила поделиться радостью от того, что есть возможность наконец просто погреться на золотистом песочке. То самое время, когда хочется отдыхать и ни о чем не думать.

Фото Соцсети

Наталья Непряева

Сладкую парочку лыжников — Наталью Непряеву и Александра Терентьева — непривычно видеть раздетыми, с шоколадным загаром и у бассейна. Стоит признать, что отдыхать они умеют не хуже, чем выступать на соревнованиях.

Фото Соцсети

Елизавета Нугуманова

Елизавета Нугуманова даже на отдыхе не забывает демонстрировать отличную форму. Бра от популярного бренда и джинсовые шорты — прекрасный для этого вариант.

Фото Соцсети
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Анна Щербакова

Нежным и очаровательным селфи поделилась Анна Щербакова. На этом фото прекрасно все: и легкий загар, и тропический цветок в волосах, и сама Анна. Не хватает только улыбки.

Фото Соцсети

Виктория Синицина

Виктория Синицина тоже решила не улыбаться. Просто показала, что и у нее отдых складывается замечательно.

Фото Соцсети

Варвара Субботина

Варвара Субботина поделилась традиционным девичьим селфи со слегка подсобранными губами. Стильное розовое бандо, шелковый загар, закатный пляж — что еще нужно девушке для релакса?

Фото Соцсети

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева своим селфи решила показать, что лето там, где есть ты и твое настроение. Даже в каменных джунглях можно задать нужный настрой.

Фото Соцсети

Алина Загитова

Скромно и со вкусом — именно так выглядит селфи Алины Загитовой. И это при том, что снято оно на яхте, а на заднем плане красуются роскошные башни, выдающие ее вполне респектабельное местоположение.

Фото Соцсети

Мотивация
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