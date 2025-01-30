Расписание ОГЭ-2025: актуальные даты

Рособрнадзор и Минпросвещения утвердили расписание основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год. Рассказываем, когда именно девятиклассники пройдут государственную итоговую аттестацию.

Основной период

Будет три периода, когда девятиклассники смогут сдать основной государственный экзамен:

Досрочный период — с 22 апреля по 17 мая.

Основной период — с 21 мая по 2 июля.

Дополнительный период — с 2 по 23 сентября.

Выпускники девятых классов будут сдавать обязательные предметы и предметы по выбору. Начинаются экзамены в 10.00 по местному времени.

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Основные предметы

Чтобы получить аттестат за девятый класс, необходимо получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору. К основным предметам относятся русский язык и математика.

Выбор дополнительных предметов зависит от выбранного профиля десятого класса или учебного заведения, куда планируется поступление.

Даты основного периода

Дата Предмет 21 и 22 мая (среда, четверг) Иностранные языки 26 мая (понедельник) Биология, информатика, обществознание, химия 29 мая (четверг) География, история, физика, химия 3 июня (вторник) Математика 6 июня (пятница) География, информатика и обществознание 9 июня (понедельник) Русский язык 16 июня (понедельник) Биология, информатика, литература, физика

Резервные дни

В резервные дни школьники сдают экзамены, если совпали выбранные экзамены в один день или ребенок по уважительной причине не смог явиться на ОГЭ. Например, девятиклассник находился на операции во время проведения итоговой аттестации.

Дата Предмет 26 июня (четверг) Русский язык 27, 28 июня (пятница и суббота) Все предметы, кроме математики и русского языка 30 июня (понедельник) Математика 1, 2 июля Все предметы

Досрочный период

Кто может сдавать досрочно

В досрочный период ОГЭ вправе сдать школьники, не имеющие академических задолженностей или уже освоившие программу девятого класса. Также право на досрочную сдачу имеют те ребята, которые не могут сдавать экзамен в основной период по уважительным причинам. К ним относятся состояние здоровье, переезд за границу, семейные обстоятельства и пр. Кроме того, досрочно сдать ОГЭ могут выпускники вечерних школ, которые подпадают под весенний призыв на военную службу, и спортсмены, которые отправляются на соревнования.

Даты досрочных экзаменов

Дата Предмет 22 апреля (вторник) Математика 25 апреля (пятница) Русский язык 29 апреля (вторник) Литература, информатика, химия, обществознание 6 мая (вторник) История, география, биология, физика, иностранные языки

Резервные дни

Дата Предмет 12 мая (понедельник) Математика 13 мая (вторник) Литература, информатика, химия, обществознание 14 мая (среда) История, география, биология, физика, иностранные языки 15 мая (четверг) Русский язык 17 мая (суббота) Все предметы

Дополнительный период

Условия допуска

Дополнительный период проводится в начале следующего учебного года. ОГЭ в эти даты сдают ребята, которые по уважительной причине не смогли пройти аттестацию в основной период. Также в дополнительный период сдают экзамены дети, которые завалили экзамены и были направлены на пересдачу.

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Даты дополнительного периода

Дата Предмет 2 сентября (вторник) Математика 5 сентября (пятница) Русский язык 9 сентября (вторник) История, география, биология, физика 12 сентября (пятница) Обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки

Резервные дни

Дата Предмет 17 сентября (среда) Русский язык 18 сентября (четверг) Математика 19 сентября (пятница) Все предметы, кроме математики и русского 22 сентября (понедельник) Все предметы, кроме математики и русского 23 сентября (вторник) Все предметы

Итоговое собеседование

Итоговое собеседование — это некий формат допуска к ОГЭ. Оно проверяет коммуникативные навыки учащихся, их умение говорить. Состоит итоговое собеседование из четырех заданий: чтение, пересказ, монолог и диалог. На его проведение уходит около 15 минут. Например, чтение и пересказ ученика проверяют с помощью одного текста, который читается выразительно и без запинок. Для монолога разрешается выбрать повествование, описание или размышление. Необходимо составить не менее 10 предложений. Диалог с девятиклассником проводит экзаменатор, заранее узнать его тему не получится. Результаты итогового собеседования станут известны в течение пяти дней с момента сдачи.

Критерии оценки

Кроме оценки за конкретное задание, экзаменатор выставляет баллы за общую грамотность ответов. Можно набрать 12 баллов и восемь дополнительных, в сумме — 20. Всего критериев оценки итогового собеседования пять:

Орфоэпические ошибки: неверные ударения, произношения терминов и имен.

Грамматические ошибки: неправильное согласование, управление.

Речевые нормы: ошибочное употребление определенной лексики.

Богатство речи: оценивается словарный запас ученика, разнообразие синтаксических конструкций.

Фактологическая точность: фактические ошибки в датах, цифрах, именах и так далее.

Пересдача

У любого девятиклассника есть возможность пересдать. Но она появляется только в том случае, если школьник не сдал до одного-двух экзаменов. В этом случае он снова пробует свои силы в резервные дни летом. Если написать экзамен снова не вышло, есть резервные дни в сентябре. Если после трех попыток девятиклассник провалил больше двух предметов и не сдал основные, то аттестат об основном общем образовании он не получит.

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Вновь сдать экзамены могут ребята, которые не смогли сдать их в основные дни по уважительным причинам:

Болезнь или плановая операция — необходимо предоставить справку от врача.

Внезапное ухудшение здоровья во время экзамена — надо обратиться к доктору в тот же день, попросить соответствующий документ.

Автомобильная авария или подобный инцидент.

Смерть близкого родственника.

Чрезвычайное происшествие в пункте проведения ОГЭ — пожар, землетрясение и другие события.

Когда будут известны результаты ОГЭ

Точные даты публикации результатов ОГЭ пока неизвестны. Стандартная проверка экзаменационных работ занимает до 10 календарных дней. Чаще всего итоги аттестации становятся известны через неделю.

Способы получения результатов

Результаты экзаменов школьникам озвучивают в школе либо размещают в сетевых папках ГИС «Сетевой город» органов местного самоуправления по вопросам управления в сфере образования.

Рекомендации для учащихся

Несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при подготовке к ОГЭ: