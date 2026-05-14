В Москве и Екатеринбурге пройдет конференция о психологии будущего

19 мая в Москве и 25 мая в Екатеринбурге пройдет ежегодная конференция PSYCHOLOGIES «Территория свободной мысли. Психология будущего».

Участники вместе со звездными психологами и экспертами разберутся, как перестать бояться неопределенности и научиться видеть в переменах возможности. Гости узнают, где искать внутреннюю опору и какие качества и навыки помогут не просто адаптироваться к новым условиям, а уверенно двигаться вперед.

Среди спикеров — Ольга Василенко, Игорь Манн, Ирина Ковалева, Наталья Фомичева, Лиля Град, Елена Новоселова и другие признанные эксперты в области психологии.

Программа конференции обещает насыщенный и вдохновляющий день. Гостей ждут выступления ведущих специалистов, живая публичная дискуссия и глубокие разговоры об эмоциональной гибкости, внутренней свободе и умении самостоятельно выстраивать жизнь. Участники познакомятся с разнообразными психологическими практиками, которые научат осознанно и уверенно двигаться вперед. Отдельные блоки программы посвящены поиску внутреннего баланса, обретению спокойствия и развитию устойчивости в нестабильном мире.

В рамках мероприятия пройдут практические сессии: гости смогут поучаствовать в психологических упражнениях и попробовать индивидуальную терапию с помощью метафорических карт.