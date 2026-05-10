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Кинолог ответил, почему собаки слишком быстро едят
Хобби и развлечения

10 мая, 18:10

1 мин.

Кинолог ответил, почему собаки слишком быстро едят

Кристина Гергис
Автор
Собака ест корм
Фото Djavan Rodriguez, iStock

Кинолог Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему собаки нередко едят слишком быстро. По его словам, такое поведение обусловлено инстинктом, который животные унаследовали от предков. Они действуют по принципу «съешь сейчас, иначе пищу заберет более крупный хищник».

Эксперт также отметил, что стремительное поглощение корма может сигнализировать о проблемах со здоровьем — например, о паразитарных или эндокринных заболеваниях. В числе возможных причин он назвал сахарный диабет и гипертиреоз.

Кроме того, скорость приема пищи у собаки может зависеть от внешних факторов. Так, если в доме живут другие животные, у питомца может сформироваться привычка бороться за ресурсы. Часто быстро едят и те собаки, которые ранее находились в приюте. Наконец, самой простой причиной может оказаться обычный голод.

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