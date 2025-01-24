Полное расписание ЕГЭ-2025: даты и советы для выпускников

Рассказываем, в какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году. А также объясним, когда можно будет пересдать предметы и коснемся новых правил о пересдаче экзаменов.

Общая информация о ЕГЭ-2025

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ЕГЭ носит обязательный характер, при его проведении используются контрольные измерительные материалы — комплексы заданий стандартизированной формы и специальные бланки для оформления ответов.

В 2025 году сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ) будет проходить в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Начало всех экзаменов — 10.00 по местному времени. С перечнем предметов для сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассники обязаны определиться до 1 февраля текущего года.

Основной срок сдачи единого государственного экзамена в 2025 году запланирован на период с 23 мая по 11 июня.

Значимость и цели ЕГЭ

Единый государственный экзамен необходим для проверки знаний и умений выпускников 11-х классов по разным предметам. Одновременно он выступает как выпускной экзамен из школы и вступительный экзамен в вузы. Выпускники набирают определенное количество баллов, которые необходимы им для получения аттестата и поступления в университет.

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Нововведения и изменения в 2025 году

В 2025 году изменения в ЕГЭ коснутся восьми предметов: русского языка, литературы, иностранных языков, биологии, химии, информатики, физики и обществознания. Без нововведений останутся математика, история, география.

В частности, изменения затронут критерии оценки, будут добавлены новые типы заданий и новые темы. Так, новые задания в 2025 году появятся в ЕГЭ по биологии, химии, обществознанию, информатике, физике и литературе. Например, изменятся критерии оценки сочинения в экзамене по русскому языку. Теперь работа менее чем на 99 слов будет оцениваться в 0 баллов.

Досрочный период

Досрочный период для одиннадцатиклассников в 2025 году начнется в марте и закончится в апреле.

Даты проведения досрочного периода ЕГЭ-2025

Дата Предмет 21 марта (пятница) География, литература 25 марта (вторник) Русский язык 28 марта (пятница) Математика базового и профильного уровней 1 апреля (вторник) Биология, иностранные языки (письменная часть), физика 4 апреля (пятница) Иностранные языки (устная часть) 8 апреля (вторник) Информатика, обществознание 11 апреля (пятница) История, химия