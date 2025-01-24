Полное расписание ЕГЭ-2025: даты и советы для выпускников
Рассказываем, в какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2025 году. А также объясним, когда можно будет пересдать предметы и коснемся новых правил о пересдаче экзаменов.
Общая информация о ЕГЭ-2025
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. ЕГЭ носит обязательный характер, при его проведении используются контрольные измерительные материалы — комплексы заданий стандартизированной формы и специальные бланки для оформления ответов.
В 2025 году сдача единых государственных экзаменов (ЕГЭ) будет проходить в три периода: досрочный, основной и дополнительный. Начало всех экзаменов — 10.00 по местному времени. С перечнем предметов для сдачи ЕГЭ одиннадцатиклассники обязаны определиться до 1 февраля текущего года.
Основной срок сдачи единого государственного экзамена в 2025 году запланирован на период с 23 мая по 11 июня.
Значимость и цели ЕГЭ
Единый государственный экзамен необходим для проверки знаний и умений выпускников 11-х классов по разным предметам. Одновременно он выступает как выпускной экзамен из школы и вступительный экзамен в вузы. Выпускники набирают определенное количество баллов, которые необходимы им для получения аттестата и поступления в университет.
Нововведения и изменения в 2025 году
В 2025 году изменения в ЕГЭ коснутся восьми предметов: русского языка, литературы, иностранных языков, биологии, химии, информатики, физики и обществознания. Без нововведений останутся математика, история, география.
В частности, изменения затронут критерии оценки, будут добавлены новые типы заданий и новые темы. Так, новые задания в 2025 году появятся в ЕГЭ по биологии, химии, обществознанию, информатике, физике и литературе. Например, изменятся критерии оценки сочинения в экзамене по русскому языку. Теперь работа менее чем на 99 слов будет оцениваться в 0 баллов.
Досрочный период
Досрочный период для одиннадцатиклассников в 2025 году начнется в марте и закончится в апреле.
Даты проведения досрочного периода ЕГЭ-2025
|
Дата
|
Предмет
|
21 марта (пятница)
|
География, литература
|
25 марта (вторник)
|
Русский язык
|
28 марта (пятница)
|
Математика базового и профильного уровней
|
1 апреля (вторник)
|
Биология, иностранные языки (письменная часть), физика
|
4 апреля (пятница)
|
Иностранные языки (устная часть)
|
8 апреля (вторник)
|
Информатика, обществознание
|
11 апреля (пятница)
|
История, химия
Резервные дни досрочного периода ЕГЭ-2025
В 2025 году резервные дни досрочного периода предусмотрены на следующие даты:
|
Дата
|
Предмет
|
14 апреля (понедельник)
|
Русский язык
|
17 апреля (четверг)
|
Математика базового и профильного уровней
|
18 апреля (пятница)
|
Биология, литература, иностранные языки (письменная часть), физика,
обществознание,
|
21 апреля (понедельник)
|
География, информатика, история, химия, иностранные языки (устная часть)
Кто может участвовать в досрочном периоде
Резервные дни досрочного периода предусмотрены для выпускников, которые не смогли сдать ЕГЭ по уважительным причинам в основной период. Также сдать единые госэкзамены в эти даты могут школьники, у которых даты проведения ЕГЭ по выбранным предметам совпадают либо им удовлетворили апелляцию о нарушении порядка проведения экзаменов.
Как подать заявку на досрочную сдачу
Для сдачи ЕГЭ в досрочный период необходимо подать заявление в Общественную приемную ГЭК. Сроки его подачи для выпускников 11-х классов и выпускников прошлых лет — до 1 февраля включительно.
Для подачи заявления собирается пакет документов:
- паспорт;
- СНИЛС;
- заключение ЦПМПК и/или справка, подтверждающая инвалидность — для организации специальных условий при проведении экзамена;
- документ, подтверждающий наличие уважительной причины;
- документ об образовании (для выпускников прошлых лет).
Подать заявление может сам участник, если ему уже есть 14 лет, или его законный представитель.
Основной период
Основной период ЕГЭ традиционно стартует в конце мая. В 2025 году он начинается с 23 мая и будет длиться до 23 июня.
Даты проведения основного периода ЕГЭ-2025
|
Дата
|
Предмет
|
23 мая (пятница)
|
История, литература, химия
|
27 мая (вторник)
|
Математика базового и профильного уровней
|
30 мая (пятница)
|
Русский язык
|
2 июня (понедельник)
|
Физика и обществознание
|
5 июня (четверг)
|
Биология, география и иностранные языки (письменная часть)
|
10 июня (вторник)
|
Иностранные языки (устная часть), информатика
|
11 июня (среда)
|
Иностранные языки (устная часть), информатика
Резервные дни основного периода ЕГЭ-2025
|
Дата
|
Предмет
|
16 июня (понедельник)
|
География, обществознание, физика, литература
|
17 июня (вторник)
|
Русский язык
|
18 июня (среда)
|
Иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский — устная часть), история, химия
|
19 июня (четверг)
|
Биология, иностранные языки (английский, немецкий, французский, китайский, испанский — письменная часть), информатика
|
20 июня (пятница)
|
Математика базового и профильного уровней
|
23 июня (понедельник)
|
По всем учебным предметам
Подготовка к основному периоду
Советы по подготовке для родителей
-
Поддерживать ребенка, не попрекать деньгами, потраченными на учебу, ни в коем случае не пугать школьника ужасным будущим, если он провалит экзамен.
-
Обязательно интересоваться его подготовкой, спрашивать, какие темы ему не понятны, помогать в них разбираться.
-
Помочь ребенку разобраться с целями, поставить их вместе с ним.
-
Объяснить выпускнику, что ЕГЭ можно пересдать, а вот нервы и здоровье не вернуть, они важнее. Донести мысль, что экзамены — это просто очередной этап жизни, который все проходят по-разному.
Советы по подготовке для выпускников
-
Обязательно обратить внимание на режим дня. Учеба должна чередоваться с отдыхом.
-
Наладить режим сна, включить физическую активность, прогулки на свежем воздухе в распорядок дня.
-
При подготовке к экзамену чередовать разные способы подготовки. Например, не только заучивание каких-то ответов на вопросы и тренировка с тестами, но и просмотр обучающих видеороликов.
-
Научиться принимать ошибки. Все люди ошибаются, и это нормально.
-
Понимать, какая цель преследуется после сдачи экзаменов: просто получить аттестат или поступить в какое-то учебное заведение.
-
Не стесняться просить помощи у родителей, ведь их поддержка очень важна.
Условия пересдачи ЕГЭ
В начале 2024 года президент России Владимир Путин предложил дать выпускникам 11-х классов возможность пересдать один из предметов на выбор. При этом учитываться будет второй результат, первый аннулируется. Пересдача ЕГЭ будет проводиться до окончания приемной кампании в университетах, чтобы выпускники имели второй шанс на поступление.
Школьники, которые не набрали минимальный балл для получения аттестата по русскому языку и/или математике, могут пересдать выбранные предметы. Они должны будут отказаться от предыдущего результата и переписать работу в установленный день. Для выпускников прошлых лет такая привилегия не предусмотрена.
Пересдать ЕГЭ могут и те учащиеся, которые столкнулись с организационными нарушениями во время экзамена, например, нехваткой бланков. В таких случаях направляется апелляция на процедуру проведения ЕГЭ. Сделать это нужно в тот же день, не выходя из школы. Кроме того, на пересдачу в резервные дни имеют право выпускники, которые пропустили основные дни экзаменов по уважительным причинам:
-
болезнь или плановая операция,
-
внезапное ухудшение состояния здоровья во время экзамена (понадобится справка от врача),
-
смерть близкого родственника,
-
автомобильная авария, подобный инцидент,
-
ЧП в пункте проведения ЕГЭ,
-
экзамены по разным выбранным предметам выпали на один день.
На пересдачу могут не пустить тех ребят, которые нарушили правила экзамена: списывали, пронесли мобильный телефон. Их результаты аннулируются без права пересдачи. Причем аннулировать баллы ЕГЭ могут после сдачи — если специалисты обнаружат нарушения во время просмотра видеозаписей с экзамена.
Процедура подачи заявления на пересдачу
Писать заявление не нужно тем ребятам, которые не справились с экзаменом по математике или русскому языку. Пересдача предусмотрена автоматически, о дате сообщает учитель или классный руководитель.
Если выпускник собирается пересдавать ЕГЭ на следующий год, для регистрации необходимо подать заявление до 1 февраля. Сделать это нужно в муниципальном органе управления образования. К заявлению прикладываются копии документа об образовании и паспорта.
Даты проведения пересдач
|
Дата
|
Предмет
|
3 июля (четверг)
|
Иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский — письменная часть), русский язык, обществознание, информатика, физика, химия
|
4 июля (пятница)
|
Биология, география, математика базового и профильного уровней, иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский — устная часть), история, литература
Дополнительный период
Дополнительный период предусмотрен для выпускников, которые не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике в основной период и не получили аттестат о среднем образовании. Воспользоваться вторым шансом можно только по обязательным предметам: русский язык и математика базового уровня.
Даты проведения дополнительного периода ЕГЭ-2025
|
Дата
|
Предмет
|
4 сентября (четверг)
|
Русский язык
|
8 сентября (понедельник)
|
Математика базового уровня
Резервные дни дополнительного периода
Резервный день дополнительного периода назначен на 23 сентября 2025 года (вторник). В этот день школьники могут пересдать математику базового уровня и русский язык.
Сколько длится экзамен
На законодательном уровне установлена продолжительность сдачи каждой дисциплины. Самыми продолжительными экзаменами в 2025 году станут ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литературе, биологии, информатике и ИКТ. Продлится экзамен по этим предметам 3 часа 55 минут. А ЕГЭ по иностранному языку (без раздела «Говорение») — 3 часа 10 минут.
Что касается русского языка, химии, истории и обществознания, их ребята будут сдавать 3 часа 30 минут. Математика базового уровня, география и китайский язык займут 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского языков уйдет по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.
Горячие линии ЕГЭ
По вопросам организации и проведения единого государственного экзамена можно обратиться на горячие линии местных органов управления образования.
Также оставить жалобу и задать вопросы можно по телефону горячей линии Рособрнадзора по вопросам организации и проведения ЕГЭ: +7 (495) 198-92-38. Кроме того, предусмотрен телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 198-93-38.