Эксперт объяснил, как избавиться от муравьев на участке

Санитарный врач, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», как избавиться от муравьев на участке. «Чтобы избавиться от муравьев, нужно уничтожить матку — источник их размножения, и разорить муравейник. Гнездо можно обработать дихлофосом, перекопать, залить бензином (если муравейник на открытом воздухе) или кипятком. После наблюдать, и, в случае необходимости, процедуру повторить», — пояснил специалист.

Обнаружить пути миграции муравьев помогут специальные клеевые ловушки. Если доступа к муравейнику нет, Николай Дубинин порекомендовал накормить муравьев ядовитой приманкой. «В качестве отравы отлично подойдут порошок в виде гранул или гель от муравьев. Рабочие муравьи перенесут гранулы или частички липкого геля в муравейник и накормят матку», — отметил врач. Аэрозоли, по словам дезинфектолога, не так эффективны, так как уничтожают только рабочих муравьев.

Муравьи на приусадебном участке появляются в поисках основного источника питания — тли, которая снабжает их сладкой медвяной росой. Некоторое их количество на участке даже полезно. «Муравьи защищают растения от слизней, гусениц, личинок мух и других вредителей, разносят по участку семена растений, разрыхляют почву. В отличие от слишком больших колоний, которые наносят вред культурным растениям: поедают плоды клубники, семена некоторых растений, портят рассаду, да и просто больно кусаются. Насекомые даже разрушают доски, собирая материал для строительства муравейника», — подытожил Николай Дубинин.

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