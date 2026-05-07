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FEDUK, JONY, МОТ и другие популярные артисты выступят на VK Fest-2026
Хобби и развлечения

7 мая, 20:15

2 мин.

FEDUK, JONY, МОТ и другие популярные артисты выступят на VK Fest-2026

Кристина Гергис
Автор
VK Fest
Фото Официальное сообщество VK Fest «ВКонтакте», соцсети

VK Fest объявил вторую волну артистов. В нее вошли: FEDUK, OG Buda, Ева Польна, IOWA, JONY, Слава КПСС, PIZZA, Артур Пирожков, тима ищет свет, Baby Cute и другие.

VK Fest в 2026 году охватит сразу несколько городов. Старт фестивального тура состоится 7 июня в Казани у Центра семьи «Казан». Среди артистов, которые присоединятся к мероприятию в Татарстане, — FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. В число участников первой волны вошли Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

В Санкт-Петербурге фестиваль пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. На Синей сцене зрители услышат выступления МОТа, Клавы Коки, Евы Власовой, FEDUK и Артура Пирожкова. Белая сцена порадует гостей хитами от Baby Cute, Lida, OG Buda, Славы КПСС, «тима ищет свет», Полки, Словетского и Moreart. Фиолетовая сцена представит Ульяну Мамушкину, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.

Столичная часть VK Fest состоится 18 и 19 июля на территории ВДНХ. На Синей сцене выступят легенды поп-музыки Ева Польна и IOWA, а также группа PIZZA, OG Buda, BLIZKEY и JONY. Гости Белой сцены смогут насладиться творчеством Словетского, Антохи МС, Lida, SALUKI, Славы КПСС, «тима ищет свет» и Moreart. Фиолетовая сцена соберет Ульяну Мамушкину, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюшу, CHEBANOV и Полку.

VK Fest
Фото Официальное сообщество VK Fest «ВКонтакте», соцсети

Ранее организаторы уже представили первую волну участников, куда вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo и другие исполнители. В Москве и Санкт-Петербурге зрителей ждут выступления двух секретных гостей.

За обновлениями лайнапа и другими подробностями можно следить в официальном сообществе VK Fest.

VK&nbsp;Fest представил музыкальный перформанс в&nbsp;рамках Казанского марафона.VK Fest представил музыкальный перформанс в рамках Казанского марафона

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