Психолог рассказала, почему важно обсуждать книги с детьми

Медицинский психолог Ольга Симич в беседе с РИА Новости отметила, что неверная интерпретация смысла книги взрослым может нанести вред детской психике.

По словам специалиста, реакция детей на информацию из книг индивидуальна. Она зависит от особенностей характера, возраста и уровня интеллекта. При этом ключевую роль играет наличие или отсутствие обсуждения прочитанного со значимым взрослым и то, как именно взрослый трактует содержание произведения.

Симич подчеркнула, что обычно дети не воспринимают художественное произведение как инструкцию к действиям. Проблемы с формированием «неправильных» установок и моделей поведения чаще всего возникают из-за пренебрежения чувствами и потребностями ребенка, его сравнения с другими и завышенных требований.

Психолог акцентировала внимание на важности совместного чтения. Необходимо обсуждать с ребенком услышанное и разъяснять моменты, которые он мог понять неверно. Кроме того, стоит искренне интересоваться мнением ребенка о прочитанном — это поможет развить критическое мышление и познакомит с альтернативными моделями поведения и разными точками зрения.