Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Психолог рассказала, почему важно обсуждать книги с детьми
Хобби и развлечения

8 мая, 16:25

1 мин.

Психолог рассказала, почему важно обсуждать книги с детьми

Кристина Гергис
Автор
Мама с ребенком читают книгу перед сном
Фото evgenyatamanenko, iStock

Медицинский психолог Ольга Симич в беседе с РИА Новости отметила, что неверная интерпретация смысла книги взрослым может нанести вред детской психике.

По словам специалиста, реакция детей на информацию из книг индивидуальна. Она зависит от особенностей характера, возраста и уровня интеллекта. При этом ключевую роль играет наличие или отсутствие обсуждения прочитанного со значимым взрослым и то, как именно взрослый трактует содержание произведения.

Симич подчеркнула, что обычно дети не воспринимают художественное произведение как инструкцию к действиям. Проблемы с формированием «неправильных» установок и моделей поведения чаще всего возникают из-за пренебрежения чувствами и потребностями ребенка, его сравнения с другими и завышенных требований.

Психолог акцентировала внимание на важности совместного чтения. Необходимо обсуждать с ребенком услышанное и разъяснять моменты, которые он мог понять неверно. Кроме того, стоит искренне интересоваться мнением ребенка о прочитанном — это поможет развить критическое мышление и познакомит с альтернативными моделями поведения и разными точками зрения.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Дети
Психология
Новости холдинга
Нападающий «Родины» Артем Максименко забил три гола в матче РПЛ с «Акроном»
«Железнодорожники» опять пропустят, но забьют больше и впервые в сезоне победят. На что ставить в матче «Оренбург» - «Локомотив»
Махачев стал двойным чемпионом UFC в бою с австралийцем. Ислам не оставил шансов Маддалене
Состояние пострадавшего при атаке ВСУ в Подмосковье мальчика стабилизировано
В МИД Ирана описали зависимость США от лжи цитатой из Достоевского
Европа променяла сжиженный природный газ на поставки по «Турецкому потоку»
Читайте далее
Кинолог ответил, почему собаки слишком быстро едят
Следующий материал
Кинолог ответил, почему собаки слишком быстро едят
Последние новости
12:00
Эксперт назвал преимущества активного отдыха летом в горах
14 авг 19:00
С чего начать заниматься теннисом: гид для новичков от Анастасии Пивоваровой
14 авг 18:45
В Москве построят новый теннисный центр
14 авг 16:45
DJ Groove выйдет на старт музыкального забега DJ RUN в Лужниках
13 авг 19:30
В Нижнем Новгороде пройдет шестой этап велогонки «Россия»