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Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению
Здоровье

Сегодня, 18:30

1 мин.

Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению

Анна Перелыгина
Автор
Взвешивание
Фото Nuttawan Jayawan, iStock

Многие ошибочно полагают, что отказ от обычных сигарет в пользу вейпов помогает сохранить вес. Врач-эндокринолог Игорь Панькин в интервью РИАМО объяснил, почему это заблуждение может быть опасным.

Игорь Панькин рассказал, что никотин в составе электронных сигарет способен приводить к набору лишнего веса. По словам эксперта, при длительном употреблении вейпы вызывают гормональный дисбаланс, нарушая выработку инсулина и кортизола. Это меняет жировой обмен и провоцирует накопление жировой ткани. Кроме того, зависимость от электронных сигарет часто сопровождается хаотичными перекусами и ухудшением работы легких, что снижает физическую активность.

Врач Панькин подчеркнул, что вейпы не могут быть прямой причиной ожирения, но их воздействие на гормоны и метаболизм в совокупности с малоподвижным образом жизни создает риск увеличения веса. Для профилактики он советует следить за уровнем никотина, рационом и больше двигаться.

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