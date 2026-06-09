Врач-эндокринолог рассказал, что использование электронных сигарет может привести к ожирению

Многие ошибочно полагают, что отказ от обычных сигарет в пользу вейпов помогает сохранить вес. Врач-эндокринолог Игорь Панькин в интервью РИАМО объяснил, почему это заблуждение может быть опасным.

Игорь Панькин рассказал, что никотин в составе электронных сигарет способен приводить к набору лишнего веса. По словам эксперта, при длительном употреблении вейпы вызывают гормональный дисбаланс, нарушая выработку инсулина и кортизола. Это меняет жировой обмен и провоцирует накопление жировой ткани. Кроме того, зависимость от электронных сигарет часто сопровождается хаотичными перекусами и ухудшением работы легких, что снижает физическую активность.