Трихолог объяснила, как замедлить поседение волос

Врач-трихолог Анастасия Курская рассказала «СЭ», как замедлить поседение волос. По ее словам, замедлить появление седых волос могут такие процедуры, как массаж кожи головы и втирание средств, улучшающих кровообращение. Это могут быть экстракт красного перца или никотиновая кислота. Также может помочь мезотерапия и плазмотерапия кожи головы.

«Не занимайтесь самолечением — перед применением любых средств проконсультируйтесь с врачом», — добавила эксперт.



Кроме того, трихолог не рекомендует выдергивать седые волосы. Она отмечает, что подобные действия ускоряют процесс старения, так как при выдергивании укорачивается фаза активного роста волос и их жизненный цикл.

«Поскольку меланин волосам уже не вернешь, следующий волос будет однозначно расти седым и с меньшим жизненным циклом», — заключила специалист.