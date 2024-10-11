Врач рассказал, можно ли заразиться вирусом Марбург через импортные фрукты и овощи

Вирус Марбург активно распространяется в центральной и западной территории Экваториальной Африки и на юге континента, откуда в Россию поставляются различные товары, в том числе и продукты. Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал, можно ли заразиться вирусом Марбург через импортные фрукты и овощи.

По его словам, возбудитель геморрагической лихорадки может выживать в течение многих дней в жидкостях или высушенном материале после контакта с больным человеком. При этом инфекция передается при взаимодействии биологической жидкости зараженного человека со слизистыми оболочками здорового или через поврежденные кожные покровы. Чтобы заразиться через привезенные фрукты и овощи, должно совпасть несколько ключевых факторов.

«К примеру, бананы. Чтобы заразиться от них вирусом Марбург, фрукт должен сначала покусать заболевший человек или животное, а после здоровый, но не совсем ответственный, человек должен съесть этот банан с инфицированной слюной. При этом у него должно быть еще нарушение слизистой полости рта. Тогда заражение возможно. Но в этом случае фрукт будет ввезен в страну нелегально, что исключено», — объяснил эксперт.

Врач подчеркнул, что шанс передачи Марбурга через импортные фрукты и овощи ничтожный. Так как все иностранные продукты подлежат обязательному декларированию и сертификации. Растительная продукция проходит фитосанитарный контроль, поэтому, например, бананы растамаживаются только на таможенных постах, оборудованных фитосанитарной лабораторией, где могут быть исследованы образцы продукции. После прохождения проверки выдается сертификат. Он может быть выдан и стране происхождения фруктов, но это не гарантирует освобождение от дополнительной проверки уже в России. При отсутствии фитосанитарного сертификата таможенное оформление не может быть завершено, а на поставщика накладывается штраф.

«Фитосанитарный сертификат включает название, адрес и контактные данные экспортера и получателя, место производства, страну прибытия, способ перевозки, точку входа и номер разрешения на ввоз. Также в документ входит описание товара включая количество упаковок, название продукта, код номера контейнеров, данные об обработке, продолжительность концентрации вещества и температуры», — сказал медик.

Также на все фрукты и овощи оформляются обязательно декларация соответствия, а для подтверждения качества и безопасности проводятся лабораторные испытания.

«Это все означает, что мыть овощи и фрукты обязательно нужно. Перед употреблением тщательно мойте их водой со специальным моющим средством. А также можно ополоснуть поверхность кипятком. Ведь на кожуре овощей и фруктов могут содержаться опасные инфекции и паразиты», — сказал доктор.

В завершении разговора Сахаров добавил, что несмотря на то что лихорадка Марбург не является актуальным для Российской Федерации заболеванием, Роспотребнадзор ведет постоянный мониторинг ситуации по вирусу Марбург и другим опасным заболеваниям, выявляемым в разных странах мира, для предупреждения их завоза и распространения в стране.