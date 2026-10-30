Диетолог объяснила, почему протеиновый батончик не заменит полноценный перекус

Протеиновые батончики не всегда могут заменить полноценный перекус, несмотря на высокое содержание белка. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала психолог, диетолог Анна Слип.

По словам специалиста, надпись «протеиновый» на упаковке нередко создает впечатление, что продукт полезнее обычных сладостей. Однако его состав может значительно отличаться от ожиданий покупателей.

Так, специалисты ирландского агентства изучили 39 протеиновых батончиков. Выяснилось, что 77% образцов содержали много насыщенных жиров, а у 38% первым ингредиентом в составе был шоколад. Сахар присутствовал в 41% продуктов.

Средняя калорийность одного батончика составляла около 200 ккал, а содержание белка — 17 г. Для сравнения, Международное общество спортивного питания рекомендует физически активным людям ориентироваться на 20-40 г белка за один прием.

Еще одна особенность батончиков — наличие сахарозаменителей. В исследованных продуктах встречались мальтит, сорбит, ксилит и эритрит. По словам диетолога, употребление некоторых сахарных спиртов в больших количествах может вызывать вздутие, газообразование и расстройства пищеварения.

При этом полностью отказываться от протеиновых батончиков необязательно. Исследование показало, что продукты с высоким содержанием белка и клетчатки могут лучше насыщать и обеспечивать более благоприятные краткосрочные показатели глюкозы и инсулина по сравнению с жирными сладкими снеками.

Таким образом, батончик может стать более удачной альтернативой обычной сладости, но его не следует автоматически считать полноценным и сбалансированным перекусом.