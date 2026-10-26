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Диетолог рассказала, как приготовить спортивный изотоник в домашних условиях
Питание

26 октября, 19:10

2 мин.

Диетолог рассказала, как приготовить спортивный изотоник в домашних условиях

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет изотоник
Фото Taras Grebinets, iStock

Домашний изотоник можно приготовить из доступных ингредиентов, самостоятельно контролируя количество сахара и соли. Об основных компонентах и пропорциях спортивного напитка рассказала врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова в материале «СЭ».

По словам специалиста, классический спортивный напиток состоит из трех основных компонентов: воды, поваренной соли и углеводов. Каждый из них выполняет определенную функцию во время физической нагрузки.

Вода помогает восполнять потерю жидкости, соль служит источником натрия — одного из основных электролитов, выводимых из организма с потом. Углеводы обеспечивают дополнительную энергию, которая особенно важна во время продолжительных тренировок.

В готовых спортивных напитках обычно содержится около 4-8 г углеводов на 100 мл. Концентрация натрия во многих из них составляет примерно 230-690 мг на литр.

В домашнем варианте также можно добиться сопоставимого состава. Разаренова приводит три рецепта, каждый из которых позволяет получить напиток с содержанием примерно 48-53 г углеводов и 590 мг натрия на литр.

Главное преимущество самостоятельного приготовления — возможность выбирать ингредиенты, регулировать сладость и подбирать вкус под собственные предпочтения.

При этом важно соблюдать пропорции: если добавить слишком много сахара или недостаточно соли, состав будет отличаться от расчетного. Поэтому количество ингредиентов лучше измерять, а не определять на глаз.

Домашний спортивный напиток может стать альтернативой готовым изотоникам, однако его употребление стоит соотносить с продолжительностью и интенсивностью тренировок.

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