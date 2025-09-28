Ученые назвали напиток, вызывающий депрессию у женщин

Регулярное потребление сладких газированных напитков связано не только с рисками ожирения и диабета, но и с повышенным риском депрессии — особенно у женщин. Такой вывод сделали исследователи Немецкого центра исследований диабета и клиник Франкфурта и Кельна. Работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные 932 участников в возрасте 18-65 лет: 405 с диагнозом депрессивного расстройства и 527 здоровых добровольцев. Выяснилось, что у женщин, регулярно употреблявших газировку, риск депрессии был на 17% выше, а выраженность симптомов — заметнее.

Ключевую роль, по словам авторов, играет кишечный микробиом. У поклонниц сладких напитков в кишечнике возросло количество бактерий рода Eggerthella, которые ранее связывали с депрессией. У мужчин такой связи не наблюдалось. Почему эффект проявляется преимущественно у женщин, пока остается неясным: возможно, это связано с гормональными различиями или особенностями иммунной системы.

«Наши данные свидетельствуют о том, что связь между употреблением газировки и симптомами депрессии опосредована микробиомом. Даже небольшие изменения рациона могут иметь значительное влияние», — указала руководитель исследования доктор Шармилли Эдвин Танараджах.

Авторы считают, что в будущем микробиом можно рассматривать как терапевтическую мишень: например, с помощью диетических стратегий или пробиотиков.