Диетолог рассказала о рисках интервального и полного голодания
29 сентября, 12:05

Мария Задорожная
Девушка на диете
Фото freepik, Freepik

Интервальное голодание и полное воздержание от пищи подходят не всем и могут негативно сказаться на здоровье. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, такие схемы питания позволяют принимать пищу лишь в ограниченный период, в остальное время можно пить воду или свежевыжатые соки.

«Безусловно, в мире существуют аналоги интервального голодания, и они применяются веками. Например, мусульмане в Рамадан не едят днем. Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому», — подчеркнула Денисенко.

Перед изменением рациона она призвала учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом.

