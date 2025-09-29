Диетолог рассказала о рисках интервального и полного голодания

Интервальное голодание и полное воздержание от пищи подходят не всем и могут негативно сказаться на здоровье. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко. По ее словам, такие схемы питания позволяют принимать пищу лишь в ограниченный период, в остальное время можно пить воду или свежевыжатые соки.

«Безусловно, в мире существуют аналоги интервального голодания, и они применяются веками. Например, мусульмане в Рамадан не едят днем. Рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому», — подчеркнула Денисенко.

Перед изменением рациона она призвала учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом.