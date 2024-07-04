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Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару
Питание и еда

Сегодня, 15:05

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как правильно питаться в жару

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Девушка ест салат
Фото Vladimir Vladimirov/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, как правильно питаться в периоды аномальной жары.

«В жару организм испытывает огромный стресс. Поэтому очень важно исключить из жизни факторы, которые могут только ухудшить ситуацию, и наладить питание. Так в жаркую погоду стоит отказаться от жареной пищи и стараться пить больше воды. Из обеда и ужина убрать крупы и соусы, добавить побольше овощей», — сказала эксперт.

Также специалист порекомендовала есть больше несложного белка, например, яйца, рыбу, нежирную птицу. Отличным завтраком, по ее мнению, будут кисломолочные продукты.

Любителям жареного Стасюк порекомендовала отказаться от такого способа приготовления еды.

«В аномальную жару продукты лучше варить, тушить или запекать. Еда должна быть максимально простой. Важно не забывать и про полезные жиры. Например, овощной салат на обед можно заправить оливковым маслом, а в вечерний прием пищи добавить половинку авокадо», — добавила нутрициолог.

Кроме того, эксперт посоветовала отказаться от кофе и сладких газированных напитков в жару.

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