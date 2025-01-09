Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой

Мария Задорожная
Автор
Йод
Фото bit245, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» перечислила витамины и микроэлементы, которые особенно нужны организму зимой. К одному из таких важных микроэлементов она отнесла йод. По ее словам, он считается универсальным компонентом, необходимым для полноценного функционирования щитовидной железы и поддержания здоровья нервной и иммунной систем.

«Келп (морской органический йод из водорослей) отлично усваивается организмом в необходимом объеме, а излишки выводятся естественным путем, что исключает возможность передозировки», — сказала эксперт.

Также к симптомам йододефицита специалист отнесла чувство холода, сухость кожи, депрессия и др.

«Профилактическая дозировка для взрослых: 150 мкг. Среди йодосодержащих продуктов наиболее распространены морская капуста, печень трески, морепродукты и рыба», — подытожила Никитина.

Как войти в&nbsp;рабочий ритм. Без стресса и лишнего веса: как вернуться к работе после Нового года
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Названы главные спортивные события новогодних праздников
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Отставка Трюдо и досрочная смена власти в Канаде. Детали
Мужчина на борту самолета Нижнекамск – Москва заявил о двух взрывных устройствах
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составило не менее 80 человек
Почему Хлусевича убирают из «Спартака», правда ли, что у Станковича к нему личная неприязнь и может ли «Зенит» купить защитника. Трансферная тайна красно-белых

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:35
Ученые заявили, что употребление кофе по утрам продлевает жизнь
8 янв 17:25
Нутрициолог объяснила, как выбрать и хранить рис
7 янв 12:45
Нутрициолог поделилась рецептом рождественского блюда
6 янв 18:00
Нутрициолог перечислила витамины, которые нужно обязательно принимать зимой
6 янв 12:25
Кулинар рассказала, как приготовить кутью на Рождество