Тренер объяснила, как питаться при высокоинтенсивных тренировках

Тренер студии фитбоксинга Ольга Липина рассказала «СЭ», как правильно питаться при высокоинтенсивных тренировках. По ее словам, чтобы сбросить вес, удержать форму и чувствовать себя бодрым и здоровым, необходимо разделить приемы еды «до» и «после» тренировки.

«До тренировки важно есть продукты с низким гликемическим индексом, потому что они обеспечивают постепенное выделение энергии, а не скачки, которые могут привести к упадку сил. Есть стоит за час до тренировки», — сказала эксперт.

К примерам углеводов с низким гликемическим индексом тренер отнесла коричневый рис, хлеб из цельнозерновой муки, бобовые. Также она посоветовала добавлять в рацион белок, который необходим для наращивания мышечной массы и ее восстановления. Это может быть белая рыба, нежирный творог, белки яиц, тофу, домашняя птица.

«В качестве перекуса перед тренировкой подойдет свекла, потому что она повышает выносливость. И, конечно же, кофеин: выпитая чашка кофе или чая отсрочит утомляемость», — добавила специалист.

После тренировки Липина советует сделать акцент на белке. Лучше съесть небольшое количество продуктов с высоким гликемическим индексом, чтобы восполнить израсходованные запасы энергии. Идеально подойдет не очень сладкий фрукт. Также можно выпить стакан молока, но при отсутствии непереносимости лактозы. По словам тренера, оно способствует потере жировой массы.