Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Кардиолог рассказал о лучшем способе приготовления кофе
Питание и еда

4 марта, 13:30

1 мин.

Кардиолог рассказал о лучшем способе приготовления кофе

Кристина Гергис
Автор
Фильтр-кофе
Фото Wengen Ling, iStock

Испанский кардиолог Хосе Абельян отметил, что способ приготовления кофе существенно влияет на его воздействие на организм, и с медицинской точки зрения наиболее предпочтительным считается фильтрованный кофе. Об этом пишет издание ОСН.

Бумажный фильтр в этом случае выступает эффективным барьером: он задерживает дитерпены — вещества из кофейных масел, способные провоцировать повышение уровня холестерина в крови. Кроме того, фильтрация снижает концентрацию акриламида — соединения, которое образуется при обжарке зерен и рассматривается как потенциальный канцероген.

В результате фильтрованный кофе оказывает более мягкое и безопасное воздействие на сердечно-сосудистую систему, чем кофе, приготовленный другими способами.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Читайте далее
К 2040 году более 227 миллионов детей и подростков могут начать страдать ожирением
Следующий материал
К 2040 году более 227 миллионов детей и подростков могут начать страдать ожирением
Последние новости
7 июн 18:30
Исследователи доказали, что фото еды способно уменьшить тягу к вредной пище
5 июн 18:10
Диетолог рассказала, полезен ли протеиновый кофе
31 мая 18:25
Диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в рацион перед марафонской дистанцией
30 мая 12:30
Диетолог ответила, какие продукты и напитки помогают мышцам восстановиться после тренировки
27 мая 12:00
Диетолог объяснила, как подбирать КБЖУ спортсмену