Кардиолог рассказал о лучшем способе приготовления кофе

Испанский кардиолог Хосе Абельян отметил, что способ приготовления кофе существенно влияет на его воздействие на организм, и с медицинской точки зрения наиболее предпочтительным считается фильтрованный кофе. Об этом пишет издание ОСН.

Бумажный фильтр в этом случае выступает эффективным барьером: он задерживает дитерпены — вещества из кофейных масел, способные провоцировать повышение уровня холестерина в крови. Кроме того, фильтрация снижает концентрацию акриламида — соединения, которое образуется при обжарке зерен и рассматривается как потенциальный канцероген.

В результате фильтрованный кофе оказывает более мягкое и безопасное воздействие на сердечно-сосудистую систему, чем кофе, приготовленный другими способами.