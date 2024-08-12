Кофе: польза и вред для организма

Кофе считается одним из лучших бодрящих напитков. Но постоянное его употребление может быть связано со многими рисками для здоровья.

Нутрициолог Елена Суханова рассказала о свойствах кофе и ответила на популярные вопросы.

Какие виды кофе существуют

Цельнозерновой и молотый кофе

Для приготовления напитка используются семена (зерна) кофейного дерева. В мире насчитывается более 100 видов этого растения, но специально для напитка выращивается всего несколько. Это камерунский, бенгальский, либерийский кофе, а также аравийский и конголезский. Из зерен аравийского и конголезского кофе производятся соответственно арабика и робуста. Все остальные сорта кофе — производные этих двух.

Арабика производится из зерен, выращенных в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Семена аравийского кофе имеют продолговатую форму, содержат меньше кофеина, чем робуста, обладают мягким вкусом с кислинкой.

Фото istockphoto.com/shisheng ling

Робуста производится в тропических районах Африки, Индии, Шри-Ланки и Индонезии. Напиток из нее имеет горький и терпкий вкус.

Сорта кофе зависят от региона выращивания, степени обжарки семян, вида помола, типа обработки кофе и так далее. Например, элитные виды (такие как копи-лувак и «черный бивень») — это зерна арабики, подвергнутые обработке ферментами пищеварительного тракта животных.

Растворимый кофе

Растворимый кофе получают из высушенного кофейного напитка, приготовленного, как правило, из арабики. В таком кофе содержится в 3,5 раза меньше кофеина.

Кофе без кофеина

Напиток без кофеина — хороший вариант, если есть противопоказания к употреблению обычного кофе. Например, если возникают проблемы с засыпанием.

Калорийность и БЖУ кофе

Калорийность кофе зависит от сорта и типа обработки. В 100 г молотого кофе примерно семь калорий. Но речь идет исключительно о чистом продукте. Калорийность раф-кофе или латте гораздо выше.

В 100 г кофе содержится:

белков — 0,2 г;

жиров — 0,5 г;

углеводов — 0,2 г.

Также в составе кофе есть витамины группы В (В1, В2, В3, В5), калий, магний, марганец, фосфор и другие вещества.

Польза кофе

Польза для мужчин

Кофе способствует выработке мужского гормона тестостерона. Напиток потенциально может улучшить потенцию и способствовать длительной эрекции. Правда, есть загвоздка: «правильную» дозу кофе пока не вывели. А злоупотребление такими напитками ведет к обратному эффекту: импотенции и проблеме с сосудами.

Также кофе уменьшает количество сахара, всасываемого в кровь. Это снижает риск развития диабета II типа. В то же время при уже имеющемся диабете пить кофе нельзя.

Фото istockphoto.com/Svetlana_nsk

Польза для женщин

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает избавляться от отеков, если им не злоупотреблять.

Кроме того, в зернах содержатся антиоксиданты, например, хлорогеновая кислота. Они помогают защищать клетки от повреждений.

Исследование, проведенное учеными Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH), показало, что кофе уменьшает риск развития депрессии у женщин. Напиток высвобождает дофамин и серотонин, которые положительно влияют на настроение.

Вред кофе

Появление зависимости

Кофеин, который входит в состав кофе, относится к алкалоидам. При систематическом потреблении он вызывает привыкание, которое позже перерастет в зависимость. Для того, чтобы испытать бодрящий эффект от напитка, требуется все большая его доза. Со временем вы будете вынуждены пить кофе просто для того, чтобы не сталкиваться с синдромом отмены.

Уменьшение дозы или резкий отказ от напитка сопоставимы с попыткой бросить курить или употреблять алкоголь: появляются тремор, сильная головная боль, слабость.

Фото istockphoto.com/PeopleImages

Возбуждение нервной системы

Кофе пьют для того, чтобы повысить работоспособность и улучшить концентрацию. Но избыток напитка может привести к увеличению нервозности. А если пить кофе во второй половине дня, можно не заснуть ночью.

Расстройства и болезни желудка

Кофе на некоторых людей может действовать как слабительное, но это не худший его эффект.

Риск остеопороза

Мочегонный эффект имеет свои минусы: из организма вымываются полезные вещества. Кроме того, кофе разрушает кальций. Поэтому возрастает риск остеопороза, то есть повышения хрупкости костей.

Проблемы с сердцем и сосудами

Кофе — один из немногих растительных продуктов, в составе которых есть холестерин. Это вещество способствует закупорке сосудов и может вызывать атеросклероз.

Кроме того, кофе увеличивает частоту сердечных сокращений, может вызывать тахикардию.

Сколько кофе можно пить в день

Суточная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет около 250 мг. В чашке эспрессо (50 мл) содержится около 100 мг кофеина.

Для людей, которые не могут считаться совсем здоровыми, норма кофе еще меньше. Рассчитывать ее нужно с врачом в индивидуальном порядке. Потому что значение будут иметь не только болезни, но и наличие вредных привычек, режим работы, количество часов сна, тип питания и другие факторы.

В частности, кофеин может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами: с антидепрессантами, антибиотиками, лекарствами для сердца и другими. Поэтому совмещать употребление таких лекарств с кофе можно только после консультации с врачом.

Фото istockphoto.com/PeopleImages

Также стоит проконсультироваться со специалистом по поводу разрешенного количества кофе при таких состояниях:

повышенная чувствительность к кофеину (проявляется повышением нервозности и учащенным сердцебиением);

высокое артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания;

заболевания мочеполовой системы;

заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как правильно выбрать кофе

Цельнозерновой кофе

Для того, чтобы кофейный напиток получился таким, как нужно, стоит обратить внимание на дату фасовки зерен и на вид упаковки. Последняя должна быть герметично закрытой (это позволяет дольше сохранять аромат) и непрозрачной. Желательно, чтобы кофе был в алюминиевой банке или в фольгированной упаковке с клапаном. Полиэтилен и картон плохо влияют на кофе.

Хранится кофе 1-2 года, поэтому на срок годности тоже нужно обратить внимание.

Остальные характеристики (страна происхождения, степень обжарки, сорт кофе и другие показатели, влияющие на вкус готового напитка) тоже имеют значение. Но они не универсальны, поэтому подбирать их нужно по своим предпочтениям.

Молотый кофе

Все советы по выбору зернового кофе подходят и для молотого. Но есть еще пара нюансов. Так, нужно обратить внимание на степень помола. От этого зависит способ приготовления кофе. Кроме того, стоит прочитать на этикетке состав сортов кофе. Он может быть смешанным.

Кофеманы и бариста советуют выбирать кофе, в котором нет ароматизаторов, но на самом деле это вопрос личных предпочтений.

Фото istockphoto.com/Pinkybird

Растворимый кофе

Выбирая растворимый кофе, обратите внимание на его тип: порошковый, гранулированный или сублимированный. Их производят по разным технологиям. Сублимированный кофе сохраняет больше всего свойств натурального кофе, порошковый — меньше всего, гранулированный — где-то между ними.

Как правильно хранить кофе

Растворимый кофе лучше хранить в темной стеклянной или керамической банке в сухом прохладном месте. Брать его можно только сухой ложкой, чтобы он не слежался.

Кофе в зернах, а также молотый нужно хранить в плотно закрывающейся жестяной или стеклянной банке в темном сухом месте.