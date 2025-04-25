Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Кардиолог назвал три продукта для людей с тахикардией
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Кардиолог назвал три продукта для людей с тахикардией

Мария Задорожная
Автор
Авокадо, шпинат и смузи
Фото Lecic, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Кардиолог Аурелио Рохас в беседе с изданием Vanitatis заявил, что коррекция рациона поможет в борьбе с тахикардией. Для этого следует включить в рацион три продукта.

Так, эксперт предложил людям, страдающим тахикардией, есть авокадо. По его словам, этот продукт богат магнием, калием и мононенасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для правильной работы сердца.

Также Рохас посоветовал добавить в рацион шпинат, содержащий магний и фолиевую кислоту, которые регулируют вегетативную нервную систему.

Кроме того, медик порекомендовал обратить внимание на кефир. Напиток содержит пробиотики, триптофан и различные полезные бактерии, которые положительно влияют на работу кишечника, стимулируют выработку серотонина. Благодаря кефиру можно снизить гиперактивность сердца, спровоцированную стрессом.

Рохас также призвал сбалансированно питаться, заниматься спортом и наладить режим сна.

Авокадо польза и&nbsp;вред.Авокадо: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Путин и Уиткофф обсудили возможность возобновления прямых переговоров РФ и Украины
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
18:00
Роскачество обнаружило нарушения у нескольких брендов горчицы
16:25
Ученые создали растительный аналог морепродуктов
20 апр 19:00
Ученые обнаружили в курином мясе опасные бактерии
19 апр 12:30
Нутрициолог ответила, сколько вареных яиц можно есть в день, если вы не спортсмен
17 апр 19:00
Опасно для жизни: чем нельзя красить яйца на Пасху