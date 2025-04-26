Гастроэнтеролог рассказала, как избежать переедания в майские праздники

Врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат и гериатр Елена Павлова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как избежать переедания в майские праздники.

Врач советует уделить внимание первому приему пищи. Сытный завтрак, богатый белками, жирами, овощами и небольшим количеством крупы, поможет держать чувство насыщения 3-4 часа. Если есть много углеводов, например, хлебобулочных изделий или каш, это даст чувство сытости максимум на 1-2 часа. Отсутствие насыщения приведет к частым приемам пищи, что впоследствии спровоцирует переедание и набор веса.

«Сочетание рыбы, мяса, яиц, овощей, круп даст организму быстрее почувствовать сытость и предотвратит переедание. В рационе также должно быть достаточное количество жидкости, ведь человек часто путает голод и жажду. Поэтому за 20-30 минут до приема пищи лучше выпить стакан воды», — отметила медик.

Если планируются шашлыки в праздники, то лучше есть их в середине дня, на обед, а не на ужин. Распределение питания таким образом поможет не переедать на ночь. Ведь в это время организм не настроен на активное переваривание еды, а скорее на отдых и сохранение энергии для сна.

«Во время праздников также важна минимальная физическая активность. Например, прогулки, которые позволят сжечь те калории, которые вы получили во время еды», — подытожила Павлова.