Диетолог объяснила, как правильно приготовить овсяную кашу

На сайте издания «Кубанские новости» рассказали, как правильно приготовить овсяную кашу. Рекомендациями поделилась диетолог Оксана Дмитриева. По ее словам, овсянку нужно есть каждый день, выбирая хлопья грубого помола, и желательно варить ее на обычной воде. Такая каша содержит много клетчатки, улучшает состояние ЖКТ, а также способна уменьшить количество вредного холестерина и сахара в крови.

Как отметила Оксана Дмитриева, цельнозерновую крупу нужно варить минимум 30-40 минут. «Если столько времени у вас нет, то выбирайте крупные хлопья, которые не проходили термическую обработку. Они будут готовы в течение 10-15 минут», — пояснила диетолог. В кашу не стоит класть сахар, молоко и сгущенку, но допустимо добавить свежие фрукты или сухофрукты, подытожила врач.

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