Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 21:45

Диетолог объяснила, как правильно приготовить овсяную кашу

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Овсяная каша с кусочками ягод.
Фото Freepik/freepik

На сайте издания «Кубанские новости» рассказали, как правильно приготовить овсяную кашу. Рекомендациями поделилась диетолог Оксана Дмитриева. По ее словам, овсянку нужно есть каждый день, выбирая хлопья грубого помола, и желательно варить ее на обычной воде. Такая каша содержит много клетчатки, улучшает состояние ЖКТ, а также способна уменьшить количество вредного холестерина и сахара в крови.

Как отметила Оксана Дмитриева, цельнозерновую крупу нужно варить минимум 30-40 минут. «Если столько времени у вас нет, то выбирайте крупные хлопья, которые не проходили термическую обработку. Они будут готовы в течение 10-15 минут», — пояснила диетолог. В кашу не стоит класть сахар, молоко и сгущенку, но допустимо добавить свежие фрукты или сухофрукты, подытожила врач.

Ранее мы рассказывали, какая каша лучше всего подходит для завтрака.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
СК показал найденный сожженным автомобиль пропавших под Краснодаром аниматоров
Четыре человека погибли в ДТП с пятью машинами в Нижегородской области
В метро Москвы задержали миллиардера Коротаева
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Популярное видео
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученые рассказали, сколько нужно съесть авокадо для здоровья сердца
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости