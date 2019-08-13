ФТАР: будет несправедливо, если федерацию накажут из-за старых допинг-дел

Председатель антидопинговой комиссии Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров выразил надежду на то, что организация не будет повторно наказана из-за пяти старых допинг-дел, открытых против россиян после перепроверки данных Московской антидопинговой лаборатории.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) во вторник сообщила об открытии дел в отношении Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тимы Туриевой.

- Мы проделали огромную работу. У нас полная нетерпимость к допингу: те, кто не нарушает правила - свои, остальные - чужие, - цитирует "РИА Новости" Петрова. - Мы сделали огромную работу по восстановлению, мы пошли в регионы, мы максимально прозрачны. Условно говоря, за этот период и дела того времени нас уже наказывали. Будет несправедливо, если вдруг на федерацию опять наложат санкции. Будем ждать решения IWF.

Албегов, Беджанян и еще трое российских тяжелоатлетов отстранены за допинг

