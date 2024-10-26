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Волейболистки «Ленинградки» обыграли «Заречье-Одинцово» и одержали четвертую победу подряд

Алина Савинова
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«Ленинградка» победила «Заречье-Одинцово» в матче 7-го тура женской суперлиги — 3:2.

Волейболистки из Санкт-Петербурга одержали четвертую победу подряд и располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Клуб из Московской области (3 победы и 4 поражения) занимает восьмую строчку.

Чемпионат России. Женщины

7-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:17, 21:25, 23:25, 25:16, 13:15)

Динамо-Метар (Челябинск) — Локомотив (Калининградская область) — 2:3 (25:23, 16:25, 25:22, 20:25, 11:15)

Омичка (Омск) — Динамо (Москва) — 1:3 (25:23, 15:25, 19:25, 18:25)

Енисей (Красноярск) — Протон (Саратов) — 1:3 (15:25, 17:25, 25:17, 18:25)

26 октября.

Волейбол
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