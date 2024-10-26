«Белогорье» победило «Факел» в домашнем матче суперлиги

«Белогорье» одержало победу над «Факелом» в матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:1.

Клуб из Белгорода с семью победами при одном поражении идет на второй позиции в турнирной таблице суперлиги. «Факел» потерпел третье поражение подряд и располагается на 10-м месте.

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:17)

Локомотив Н (Новосибирск) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)

Кузбасс (Кемерово) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:23)