Волейбол
Россия
Новости
PARI Суперлига (мужчины) PARI Суперлига (женщины) Кубок России (мужчины) Кубок России (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:26

«Белогорье» победило «Факел» в домашнем матче суперлиги

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Белогорье» одержало победу над «Факелом» в матче 9-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин — 3:1.

Клуб из Белгорода с семью победами при одном поражении идет на второй позиции в турнирной таблице суперлиги. «Факел» потерпел третье поражение подряд и располагается на 10-м месте.

Чемпионат России. Мужчины

9-й тур

Белогорье (Белгород) — Факел (Новый Уренгой) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:17)

Локомотив Н (Новосибирск) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:15, 25:16, 25:17)

Кузбасс (Кемерово) — Газпром-Югра (Сургут) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:23)

Волейбол
Читайте также
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Африканскую многодневку «Тур дю Фасо» исключили из календаря UCI из-за допуска российских велогонщиков
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Экс-форвард «Зенита» Изидор забил 4 гола в 6 матчах за «Сандерленд»
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Популярное видео
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Урал» одержал 6-ю победу и поднялся на второе место в таблице суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» обыграли «Заречье-Одинцово» и одержали четвертую победу подряд

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости