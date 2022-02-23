Московское «Динамо» в четырех сетах победило «Зенит» из Санкт-Петербурга

23 февраля состоялся матч регулярного чемпионата мужской волейбольной суперлиги, в котором московское «Динамо» на своей площадке обыграло «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась победой столичного клуба в четырех сетах.

В турнирной таблице суперлиги «Динамо» занимает 3-е место, набрав 39 очков в 17 матчах. «Зенит» идет на 4-й строчке: 33 ока после 17 игр.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

15-й тур

Динамо М (Москва) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 3:1 (25:15, 25:20, 24:26, 25:14)

23 февраля.