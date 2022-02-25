«Зенит» объявил об уходе Саммелвуо с поста главного тренера

Главный тренер петербургского «Зенита» Туомас Саммелвуо принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Как отмечается, он должен сосредоточиться на работе в сборной России.

«Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьезной вовлеченности во все ключевые процессы главы тренерского штаба. Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам «Зенита». Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» — говорится в сообщении клуба.