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Сегодня, 13:55

«Зенит» объявил об уходе Саммелвуо с поста главного тренера

Роман Шишов
Корреспондент

Главный тренер петербургского «Зенита» Туомас Саммелвуо принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Как отмечается, он должен сосредоточиться на работе в сборной России.

«Подготовка к чемпионату мира нашей первой национальной команды, которую он продолжает возглавлять, требует на данный момент максимально серьезной вовлеченности во все ключевые процессы главы тренерского штаба. Наш клуб с пониманием относится к решению наставника, благодарит его за плодотворную работу и за множество ярких матчей, которые он подарил вместе с командой за несколько лет всем поклонникам «Зенита». Туомас, мы желаем тебе удачи со сборной России на чемпионате мира!» — говорится в сообщении клуба.

Источник: https://vczenit-spb.ru/club-news/25-02-2022-tuomas-sammelvuo-zavershaet-rabotu-s-zenitom/
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