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Сегодня, 19:33

«Заречье-Одинцово» уступило «Минчаке» в матче женской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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«Заречье-Одинцово» уступило «Минчаке» в матче 10-го тура женской суперлиги по волейболу.

Команда из Минска обыграла соперниц в трех сетах.

Еще в одно матче игрового дня «Уралочка-НТМК» в трех сетах проиграла на своей площадке «Динамо-Метар».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Минчанка (Минск) — 0:3 (24:26, 22:25, 20:25)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25)

ВК Заречье-Одинцово
ВК Уралочка-НТМК
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