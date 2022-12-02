«Заречье-Одинцово» уступило «Минчаке» в матче женской суперлиги

«Заречье-Одинцово» уступило «Минчаке» в матче 10-го тура женской суперлиги по волейболу.

Команда из Минска обыграла соперниц в трех сетах.

Еще в одно матче игрового дня «Уралочка-НТМК» в трех сетах проиграла на своей площадке «Динамо-Метар».

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

10-й тур

Заречье-Одинцово (Московская область) — Минчанка (Минск) — 0:3 (24:26, 22:25, 20:25)

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (16:25, 23:25, 21:25)