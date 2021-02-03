«Липецк» победил «Динамо-Метар», «Енисей» обыграл «Минчанку»
19:37
3 февраля в российской Суперлиге Париматч по волейболу среди женщин завершились два матча.
В 19-м туре «Минчанка» уступила «Енисею» (0:3). «Липецк» выиграл у «Динамо-Метар» (3:0).
Чемпионат России. Женщины
19-й тур
«Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (13:25, 23:25, 20:25)
21-й тур
«Липецк» (Липецкая область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)
3 февраля.
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