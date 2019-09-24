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Сборная России не выполнила задачу на чемпионат Европы

09:37
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко оценил выступление мужской сборной России на чемпионате Европы. Российская команда дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Словении (1:3).

— Задачу команда не выполнила, — цитирует Яременко ТАСС. — Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать.

Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграли не так, как могли.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6918952

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