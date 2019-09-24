Сборная России не выполнила задачу на чемпионат Европы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко оценил выступление мужской сборной России на чемпионате Европы. Российская команда дошла до четвертьфинала, где проиграла сборной Словении (1:3).

— Задачу команда не выполнила, — цитирует Яременко ТАСС. — Мы играли против команды, которая провела домашний матч на большом подъеме. Причины необходимо будет разобрать.

Я бы не вешал персональную ответственность, играла команда. Не думаю, что наша команда хуже, сыграли не так, как могли.